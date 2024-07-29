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台南麻豆降雨量逼近八八風災2倍　郭國文要求4大水利設施優先施做

▲立委郭國文、台南市議員陳秋宏29日針對淹水嚴重的麻豆地區排水設施進行會勘，並要求水利署針對進行中的排水設施加速辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委郭國文、台南市議員陳秋宏29日針對淹水嚴重的麻豆地區排水設施進行會勘，並要求水利署針對進行中的排水設施加速辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對凱米颱風對台南造成的嚴重影響，立委郭國文、台南市議員陳秋宏29日針對淹水嚴重的麻豆地區排水設施進行會勘，並要求水利署針對進行中的排水設施加速辦理。

根據台南市政府資料，這次麻豆區平均降雨量高達879毫米，遠超過八八風災時，台南平均503毫米的降雨量，超越過去25年的防洪標準，加上台南三大水庫洩洪與大潮影響，即便麻豆東北勢與埤頭都已新增排水站，仍難以招架這次的大雨。

對此，郭國文要求，水利署已核定3000萬的東北勢排水，必須優先動工；另外針對總爺排水，也要求水利局本週召開用地說明會，在取得土地後，也要求水利署協助接下來的12億總工程費用。

郭國文表示，近日自己走進受災戶的家中，看到許多居民的家具泡水都已嚴重受損必須報廢，屋內處處都是淹水受損的痕跡，實在相當心痛，他強調雖然水利設施已提升，但面對比八八風災規模更大的颱風，我們必須必須更加精進。

▲立委郭國文、台南市議員陳秋宏29日針對淹水嚴重的麻豆地區排水設施進行會勘，並要求水利署針對進行中的排水設施加速辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

埤頭排水的部分，郭國文要求水利署優先核定埤頭小排1-1的延續工程，約1200萬費用，且目前破損的部分，也請水利局優先辦理改善。

除此之外，攸關埤頭排水的還有K幹線雨水下水道更新計畫，郭國文也要求水利局盡快召開用地取得說明會，至於下水道所需的5.56億工程及土地費用，自己會向國土署爭取。

郭國文29日也舉辦農漁產品的災損勘災，郭國文當場指示公所，假如農民有舉證困難，請公所從寬認定並協助申請補助經費，面對凱米颱風帶來的嚴重損害，希望政府能給予災民最大的協助。

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