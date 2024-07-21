月台座椅轉向防落軌「動線變障礙賽」　台鐵悄悄改回了

▲台鐵南港站部分月台座椅已調整回與軌道平行。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

為防旅客落軌及跳軌，台鐵日前參考日本做法，在南港站、松山站、大肚站等3車站調整座椅方向，與軌道垂直，讓旅客不直接面對和直視軌道，不過搭手扶梯民眾卻認為動線宛如「跨越障礙賽」，近來台鐵悄悄調整了，手扶梯旁座椅改回與軌道平行。

由於台鐵原本規劃試辦月台座椅調整與軌道垂直方向，讓旅客不直接面對和直視軌道，是維護行車安全的研議措施之一，考量月台寬度、座椅型式及寬度與旅客動線，日前在南港、松山、大肚站等3車站推行，在不影響月台動線情況下調整座椅方向。

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不過尖峰時段列車一停靠，大批下車旅客瞬間湧入手扶梯，由於排隊動線過長，排隊人龍反而得繞座椅而行，質疑座椅宛如「跨越障礙賽」。

台鐵事後則依照各車站旅客通行狀況進行檢討，近來南港站靠近手扶梯附近座椅已悄悄改回與軌道平行，取消不直視軌道方向，離手扶梯動線較遠處月台座椅，則仍維持與軌道垂直，不直視軌道。

▲台鐵南港站月台部分不影響動線座椅仍與軌道垂直，不直視軌道。（圖／讀者提供）

台鐵公司表示，因多數車站月台空間不足，無法實施座椅調整與軌道垂直，至於已調整座椅與軌道垂直的南港站、松山站、大肚站等3車站，日前也授權各車站考量旅客動線情況，自行評估決定是否改回與軌道平行，目前部分靠近手扶梯或主要動線處已調回與軌道平行。