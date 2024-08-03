360秒煙火點亮基隆西岸　大武崙沙灘暑假嗨翻天

▲360秒煙火點亮基隆西岸。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市文化觀光局於上周結合基隆浪曲嘉年華施放的浪漫煙火秀大獲好評，今（3日）移師到基隆西岸，也是市府首度在基隆大武崙沙灘推出煙火秀，為大家帶來一場華麗的視覺饗宴。

基隆市長謝國樑表示，基隆外木山是台灣「十大魅力水域」冠軍，周圍山海景色優美，為了延續暑假的旅遊熱潮，特別在今天選在基隆的西岸大武崙沙灘施放煙火，現場吸引了許多家長帶著孩子一同前來觀賞，也聚集了許多攝影愛好者帶著專業設備捕捉每一個煙火施放的瞬間。

文化觀光局長江亭玫則表示，今日360秒的煙火秀以夏日海灘為主題，並搭配精彩的燈光展演，利用山峰為畫布、光束燈為畫筆，投射出五彩繽紛的圖案，更增添了大武崙沙灘的夜晚色彩。並以稀有的藍色花束煙火、同時搭配璀璨的盆花煙火為大武崙沙灘點亮夜空，最後搭配銀色光芒的虎尾類煙火為今天畫下一個美麗的句點！

江亭玫也提到，除了絢麗的煙火秀之外，基隆市文化觀光局也將陸續推出更多精彩的活動，為大家帶來豐富的文化與娛樂體驗，也讓基隆成為大家心目中理想的旅遊勝地，請持續關注基隆市文化觀光局和基隆旅遊網的FB粉絲專頁，掌握最新的活動消息。