基隆市府兒少處成立　親子「度晬」歡笑聲最多

▲基隆塑造成一座真正的「兒少友善城市」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府於7月正式成立「兒童及少年事務處」，不僅為市民提供了一個統一而便捷的服務窗口，更為0至18歲的青少年打造了一頂堅固的保護傘。在這週的「基隆Podcast」中，主持人余治明特邀兒童及少年事務處長林麗蟬，一同探討如何將基隆塑造成一座真正的「兒少友善城市」。

林麗蟬說，因應國際對於兒童權益之重視，基隆市政府創全臺之首例，將原本分散在市府各局處的兒少事務，以跨局處、多面向的思維匯集成一個專責單位，全面規劃和統籌0到18歲兒童及青少年所需的各種服務和設施，期望能建構一個完善的服務和資源體系。近期兒少處正忙於組建兒少代表，進行一系列的遴選與培訓。目標是從中選出15名代表，並透過豐富的課程和活動提升他們對公共議題的了解，培養他們的公民意識，並實踐兒童權利公約。選出的代表中，五名將成為中央層級的發聲代表，為基隆的兒童和少年發聲。

林麗蟬表示，在兒少活動中歡笑聲最多的莫過於「度晬」就是俗稱的抓周。今年兒少處將會在各婦幼福利中心擴大舉辦心肝寶貝做「度晬」暨體適能闖關親子活動，會準備各種行業的物品放在現場，讓寶寶自由選取，給予家長及孩子的最美好祝福。兒少處也將致力於傳統與創新結合，盡力提供市民朋友各式不同的活動讓孩子們在一個充滿愛與關懷的環境中成長。

最後，余治明和林麗蟬處長特別提到，基隆市長謝國樑自就任以來，考慮到基隆的多雨天氣，已努力推動在每個區域建立室內兒童樂園。目前，市內已有五間特色兒童樂園，每一間均可網上預約，提供不同的主題和設施，融合了基隆的在地文化，實現教育與娛樂的結合。這些努力將使每個基隆的孩子都能享有一個遮風避雨的遊樂場，為所有基隆親子家庭帶來福祉。

收聽連結：https://cutt.ly/MezAIPKz