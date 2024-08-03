萌翻了！基隆寶寶抓周體驗　傳承禮俗賀周歲喜事

▲基隆寶寶抓周體驗，傳承禮俗賀周歲喜事。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府兒童及少年事務處今（3日）在信義親子館，推出承襲古式「抓周」體驗，邀請多對夫妻及家人帶著周歲寶寶，進行有趣的抓周活動，為親子留下珍貴回憶並傳遞禮俗，也對寶寶許下祝福和期望！

基隆市兒少處長表示，古時傳承至今的「抓周」儀式，是寶寶滿周歲時的重要禮俗之一，有預測未來職業和祝福寶寶能平安長大的含意。寶寶滿周歲時稱為「度晬」，為周歲寶寶慶生稱為「做度晬」，替寶寶戴上「度晬帽」，是對生命傳承的期盼，同時觀測寶寶生長發展，也能促進親子之間互動機會與情感。





活動以敲智慧鑼揭開抓周的序幕，現場準備趣味抓周道具，代表各行各業讓孩子抓取，可愛算盤、元寶、書、畫筆等，讓寶寶盡情探索、抓取喜愛的物品，增添家人預測寶寶未來興趣與職業取向的，先請寶寶蓋小腳印，還特別準備了寶寶虎金虎帽的精緻裝，由家長們為孩子穿上，寶寶爬聰明門時在場的爸爸媽媽既緊張又期待的呼喚著寶寶前進，全家一起齊心見證小寶貝周歲的時刻，讓寶寶作出人生第一個選擇。

兒少處長林麗蟬表示，抓周儀式不僅是文化傳承的一部分，也是家長對寶寶的祝福和期望，並激發寶寶的探索慾和創造力。她獻上最誠摯的祝福，頒予抓周證書及幸福滿滿禮物袋，同時祝福寶貝們在不同的成長階段中，都可以盡情地散發並閃耀著與眾不同的光芒。未來親子館將定期舉辦不同活動，提供幼兒優質的成長環境，在最有愛的城市裡成長茁壯。