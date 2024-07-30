審計部看衰賴清德喊13萬社宅「需300公頃地」　社宅達成數「北市最多」

▲政府直接興建社會住宅執行情形。（圖／審計部提供）



記者杜冠霖／台北報導

審計部29日公布民國112年度中央政府總決算審核報告。針對政府推動社會住宅部分，年底可達成發包12萬戶之目標，預定完工可入住約近4萬戶，然而民眾對於社會住宅需求殷切，宜加速提升實際供給量能。而各縣市社宅中，以北市達成戶數、完工數皆為最多、但中籤率不到6%最低；高雄則是興建中、待開工戶數最多，但既有戶數倒數第二，中籤率也只贏過北市。至於總統賴清德喊出的13萬戶社宅，審計部則看衰，認為該政策至少需300公頃以上之土地，而土地取得不易。

政府推動「只租不售」的社會住宅政策，預計於今年底達成政府直接興建12萬戶社會住宅的目標。根據審計部整理社會住宅各縣市興建狀況，在今年3月底達成戶數（包含既有、已完工、興建中及待開工）共9萬8699戶，包含中央的52796戶、地方45903戶，以北市達成戶數2萬2939戶最多，其中3038戶為中央所建，多為興建中和待開工，接著六都依序是新北、高雄、台中、桃園、台南；已完工部分同樣是北市最多，有7265戶。興建中社宅則是高雄最多，多達8811戶、桃園最少，僅862戶。

審計部報告顯示，社會住宅包租代管平均每年開辦1萬戶，預定於今年底達成包租代管8萬戶。內政部於民國106年推動社會住宅包租代管計畫，預計於今年底前達成包租代管有效契約8萬戶之目標。截至今年3月底，國家住都中心及各市縣辦理社會住宅包租代管，報經內政部核定13萬6000戶，實際媒合10萬3389戶，有效契約7萬5572戶。

審計部指出，然而，社會住宅的需求仍然殷切，截至今年3月底止，已發包興建戶數中，實際已完工（含105年以前既有住宅）2萬9799戶，其餘6萬8900戶尚在興建中及待開工，實際可供民眾入住數量遠低於經濟社會弱勢族群需求，遑論初入社會之年輕人、單親、婦女等一般族群之居住需要；另由已招租社會住宅之平均中籤率觀之，臺北市、新北市、桃園市、臺中市及高雄市約為5.66％、14.27％、28.06％、18.19％及7.18％。平均中籤率偏低，顯示供不應求。

報告推估，再以社會住宅預定完工時間分析，即使施工進度正常未有延後，社會住宅興辦計畫至今年底結束時，完工戶數3萬7017戶；至120年底之完工戶數始達9萬8699戶除無法滿足有居住需求民眾外，亦可能引起外界對政府興建社會住宅效率不彰之質疑。為了保障國民居住權益，實現居住正義，政府應加速提升實際供給量能。未來，內政部規劃自114至121年度持續興辦13萬戶社會住宅，若仍維持以新建為主之興辦方式及每公頃土地可提供約385戶估算，至少需300公頃以上之土地。

審計部也示警，土地取得不易，且先期規劃過程冗長，如未及早啟動相關作業，即可能面臨因缺乏社會住宅用地導致興辦戶數不足之問題。因此，內政部應妥謀因應，持續盤點各部會國公有土地，研議提升其他社會住宅用地供給機制，並積極管控社會住宅興辦期程，妥善運用閒置和低度利用之公有房舍，以合作興建或其他多元方式興辦，加速提升社會住宅實際供給量能，逐步實現居住正義。

審計部指出，鑑於民眾對於社會住宅需求殷切，經函請內政部妥謀因應，持續盤點各部會國公有土地，及研議提升其他社會住宅用地供給機制；積極管控社會住宅興辦期程，妥善運用閒置和低度利用之公有房舍 （如退場學校校舍、眷改餘屋），以合作興建或其他多元方式興辦，加速提升社會住宅實際供給量能，逐步實現居住正義。