審計部：30年以上老屋過半達483萬餘戶　全國屋齡平均32年老化嚴重

▲審計部報告。（圖／審計部提供）



記者杜冠霖／台北報導

審計部29日公布民國112年度中央政府總決算審核報告。針對政府推動都市更新及危老重建執行情形，報告顯示，截至去年底止，全國住宅屋齡平均32年，其屋齡超過30年之老屋高達483萬餘戶，逾全國房屋總量919萬餘戶之半數（52.59％），3年間增加47萬餘戶老屋。而至去年為止，全國各市縣受理之危老建築重建案合計4076件，已核准實施重建計畫者計有3414件，其中以臺北市904件最多。

我國人口大部分集中於都市地區，形成土地利用高密度發展，衍生老屋林立、公共設施服務水準降低、生活環境品質惡化及都市機能未符民眾需求等問題。根據內政部不動產資訊平臺資料顯示，截至去年底止，全國住宅屋齡平均32年，其屋齡超過30年之老屋高達483萬餘戶，逾全國房屋總量919萬餘戶之半數（52.59％），且相較於109年底統計之老屋總數436萬餘戶，3年間增加47萬餘戶，房屋老化情形嚴重。而老舊都市地區，因過往都市發展定位不明，且長期未落實土地使用管制與建築管理，致市區街道狹小擁擠，建物普遍面臨老化與不符合現行消防及建築安全規定等問題。

審計部報告指出，地震頻繁，持續威脅房屋建築安全；民國88年發生921大地震，造成全國5萬戶房屋全倒之嚴重災損後，政府雖於當年底啟動修正「建築技術規則」之耐震設計規範，並陸續於民國94年、100年、111年及113 年間檢討修正該規範，以提高建築物耐震係數，期減輕震災損害程度，惟規範修正前已興建完成之房屋，不僅屋齡相對較高，更潛存高震災風險。

政府為解決老屋耐震能力不足問題，並促進都市土地再開發利用，遂推動都市更新政策，已完成都市更新條例、都市危險及老舊建築物加速重建條例（下稱危老建築重建條例）、國家住宅及都市更新中心設置條例等「都更三法」制定與修正作業。

行政院於107年核定內政部實施「都市更新發展計畫（108－111年）」，由前內政部營建署（去年改制為內政部國土管理署）負責推動，計畫總經費17億9000萬元，計畫內容包括：強化政府主導都市更新機制、專責機構協助擴大都市更新量能、鼓勵民間自主實施都市更新及厚植都市更新產業人才等。嗣於前年8月29日核定內政部賡續實施「都市更新發展計畫（112－115年）」，計畫經費6億6200萬元，其內容包括：處理中高樓層建築都市更新、深化全民都市更新學習環境、強化公辦都市更新成效、建構民間都市更新輔導機制及新訂（變更）都市更新計畫以落實都市計畫等。

政府為因應潛在災害風險，加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，以改善居住環境，提升建築安全與國民生活品質，於民國106年制定公布危老建築重建條例，並明文訂定施行日期至民國116年。惟原規定該條例施行後3年（民國109年）內申請重建即獲得容積獎勵，因眾多地主及投資者反映未能於期限內及時申請，爰政府再度修法延長5年至明年。

根據審計部報告顯示，截至去年底止，全國各市縣受理之危老建築重建案合計4076件，已核准實施重建計畫者計有3414件，其中以臺北市904件最多，臺中市663件次之，新北市531件再次之；其他超過100件者，依序為臺南市、高雄市、桃園市及新竹市。