轟特別預算浮濫編列　王鴻薇：還在執行蔡英文任內的2.4兆花費

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

審計部昨（29日）公布中央政府總決算審核報告，112年度歲入歲出賸餘2796億餘元，債務還本1260億元；中央政府公共債務6兆5133億餘元，約占GDP的27.66%，低於公債法規定的40.6%債限，政府財政仍有長期潛存壓力。國民黨立委王鴻薇指出，特別預算浮濫編列，當時蔡英文任內編列7個特別預算，整個花費要2.4兆，就算蔡英文卸任了，但特別預算仍還在執行，甚至還要舉債支應。

對於審計部報告，王鴻薇表示，不令人意外，未來財政還是會入不敷出，賴清德宣稱未來7個潛艦要一次編足，顯然就是要特別預算了，因此未來只會債上加債，有人說還稅於民會增加負擔，但這是錯誤的解讀，本來歲入多少錢，但超徵的稅收還給人民，這部分的錢本該還稅於民，不會造成財政負擔。

至於國發會向行政院爭取，國發基金明年度盈餘預估246億元，不必繳庫，以挹注新創事業與五大信賴產業。在野黨質疑，此舉就是要將錢留著，變成不受監督的小金庫，王鴻薇說，用納稅人錢去投資，若有獲利應該也是要全民共享，如果有進一步投資需求，就要政府再一次投資預算， 如果國發基金賺錢後卻不進入國庫，「難道是變成小金庫嗎？」

王鴻薇直言，過去國發基金不管投資對象是不是綠友友，還是踩很多雷，經營不善或是傳出弊案，這些應該被檢驗，否則變成小金庫問題更大。

