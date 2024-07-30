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勞工報酬占GDP比率下滑　審計部：經濟成果多分配至業主或股東

▲▼舉牌工,舉牌人,打工,工資,臨時工,派遣工,非典型就業,勞工,房地產廣告,戶外工作者,勞動人權,紓困,假承攬真僱傭,日薪,二度就業,弱勢勞工。（圖／記者李毓康攝）

▲審計部指出，2022年度受僱人員報酬總額占GDP比率下滑，顯示經濟成果分配至受僱人員的份額逐漸縮減。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

審計部29日公布2023年度中央政府總決算審核結果。在經濟分配方面，受僱人員報酬總額自2012年度以來持續增長，但2022年度受僱人員報酬占GDP的比率43.87%為歷年次低；相同區間內的營業盈餘占GDP比率，則增加2.55個百分點。審計部指出，根據此統計，我國經濟成長的成果分配至受僱人員的份額逐漸縮減，分配至營業盈餘（多流向業主或股東）則呈增加趨勢。

根據審計部報告，在經濟分配面部分，國內受僱人員報酬總額自2012年度以來持續增長，但受僱人員報酬占GDP之比率，由2012年的45.77％，降至2021年度新低的43.07％後，2022年度略升到43.87％，仍是歷年次低。至於營業盈餘占GDP的比率，則自2012年度的31.82％，上升至2021年度新高 的36.41％後，2022年度略降至34.37％，期間仍增加2.55個百分點。

審計部指出，根據此統計顯示，近10餘年來，我國經濟成長的成果分配至受僱人員的份額逐漸縮減，分配至營業盈餘（多流向業主或股東）則呈增加趨勢。

另外，根據行政院主計總處發布的2012年家庭收支調查報告，代表家庭所得分配不均度的吉尼係數（0到1之間，係數越大年所得分配越不平均），自2017年度的0.337，逐年增加至2022年度的0.342。

家庭可支配所得由低至高按五等分位組，經由來自政府社會福利補助收入及對政府支出各項租稅等移轉收支重分配後，最高及最低所得家庭相距倍數，自2017年度的6.07倍增加至2022年度的6.15倍，所得差距呈現擴大趨勢。

此外，2023年度工業及服務業受僱員工平均每月總薪資（含經常性及非經常性）為 58420元，年增率0.65％；但在考量消費者物價指數後，平均每月實質總薪資（含經常性及非經常性）為55369元，反較2022年度負成長1.79％，為2017年度以來首次衰退。

審計部指出，「員工薪資漲幅未及物價上漲，不利改善受薪階級所得」，政府允宜持續推動穩定物價，建構租稅公平環境，導引企業與勞工共享獲利，協助產業提升附加價值，增加企業加薪意願等各項政策，提高受僱人員薪資 水準，改善所得分配不均，縮減家庭貧富差距。

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