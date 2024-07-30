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租屋補貼簡化程序卻被「假住戶」詐、溢領　破億金額還未追回

▲▼房地產,房價,台北市,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲「假住戶」詐領租金補貼金額破億。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

為減輕民眾租屋負擔，內政部國土管理署於2022年起開辦300億元擴大補貼，近來發現有少數民眾透過偽造文書簽訂不實租約來申請租金補貼，根據審計部最新報告，仍核撥補貼或加碼補貼之溢領情事者，計1萬4549件，其中尚未完成追繳者計9922件（68.20％），待追繳金額1億2834萬餘元，又住宅基金銀行專戶長期滯存民眾繳回之租金補貼溢領款項，未及時核銷處理，允宜檢討改善。

近年房租及物價高漲，內政部於前年將「整合住宅補貼資源實施方案」之租金補貼擴大為「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，經費由每年50億元增加至300億元，補貼戶數由12萬戶擴大至50萬戶，執行期程自111至114年，採取「放寬申請資格、提高補貼金額、簡化申請程序、中央直接核撥」等4項措施，以減輕租屋家庭居住負擔。

內政部為提升300億元租金補貼專案計畫執行率、增加民眾申請意願，及就近服務有需要申請租金補貼之民眾，去年度起改採隨到隨辦機制、申請資格納入18歲以上租屋族群、及民眾申請不強制填寫房東身分證字號等放寬申請資格、簡化申請程序之方式辦理，另新增地方政府為協辦機關，協助申請案件之受理及審查。

審計部報告指出，截至今年4月底止，300億元租金補貼核定戶數已達計畫目標50萬戶，惟因租金補貼核撥期間受補貼者死亡或購置房屋，或國土管理署及各地方政府審查時未能及時發現申請人資格不符、系統資料登載錯誤等，而有受補貼者死亡、持有房屋、入住社會住宅、不具經濟或社會弱勢身分、未成年子女數誤計等，仍核撥補貼或加碼補貼之溢領情事者，計1萬4549件，其中尚未完成追繳者計9922件（68.20％），待追繳金額1億2834萬餘元。

又國土管理署接獲民眾檢舉或地方政府審查通報，部分案件有遭冒名申請租金補貼、或遭偽造租賃契約、或多件申請案租金補貼匯入同一人帳戶等異常情形，疑似詐領租金補貼計109件，已由該署政風室調查中（98件），或已移請檢調單位偵查辦理（11件）。

審計部報告指出，數據顯示內政部透過放寬民眾申請資格及簡化申請程序等措施，已有效增加租金補貼戶數，惟間有未依受補貼者之資格條件覈實審查及准駁其補貼金額，致生租金補貼溢發、遭詐領情事，不僅使政府補貼資源未能如預期有效提供予有需要之家庭，且另須耗費行政資源辦理追繳作業；又後續年度租金補貼申請件數將持續增加，國土管理署相關審核及查證作業之人力與時間有限，恐增加後續溢領追繳、實際稽查之困難度，並衍生有心人士認為有利可圖，以假租約詐領租屋補助情事。

此外審計部報告也強調， 300億元補貼是針對經濟及社會弱勢戶、單身青年、新婚及育有未成年子女家庭，提供租金補貼加碼。截至 113 年 4 月底止，300 億元租金補貼專案計畫核定戶數已達 50 萬餘戶，惟其中補貼經濟社會弱勢戶 17 萬餘戶，仍距衛福部推估弱勢族群居住協助潛在需求 28 萬餘戶，尚有 10 萬餘戶落差（38.60％）；又以受補貼者身分別分析近 5 年度租金補貼核定情形，108 至 112 年度租金補貼擴大辦理結果，補貼弱勢族群比率從 55.15％降至 33.90％，減少21個百分點，對於弱勢族群仍待加強宣導並協助完成租屋申請，俾使政府福利資源提供予有需要之家庭，經函請內政部督促研謀改善，就出租予經濟或社會弱勢族群比率偏低情形研謀善策，以符住宅法規定保障弱勢戶之承租比率，及減少社會住宅空置戶數；另加強宣導並協助弱勢租屋族群申請租金補貼，以有效協助需求者解決居住問題，發揮政府照顧弱勢族群功能。

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