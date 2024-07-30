　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2023年總決算報告出爐！　歲入歲出賸餘2796億、公債6.5兆占GDP27.6%

▲審計部,審計大樓,監察院中央政府部門,審核收支,考核效能,審定預算,稽核財務。（圖／記者謝婷婷攝）

▲審計部公布2023年度決算報告。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳家祥／台北報導

審計部29日公布2023年度中央政府總決算審核結果。歲入決算修正淨增列4524萬餘元，審定為2兆9073億餘元；歲出決算修正淨減列5億餘元，審定為2兆6277億餘元。歲入歲出相抵賸餘2796億餘元，另債務還本1260億元。在公共債務方面，中央政府公共債務6兆5133億餘元，約占GDP的27.66%。

審計部表示，2023年歲入決算審定總額2兆9073億餘元，較預算數2兆5795 億餘元，增加3278億餘元，主要是所得稅、營業稅、證券交易稅等稅課收入較預計增加。

歲出決算審定總額2兆6277億餘元，較預算數2兆6890億餘元，減少613億餘元，主要是按業務實際需要減少支付、補（捐）助或委辦計畫經費賸餘、實際進用員額較少之人事費賸餘等。若以機關別區分，主要是財政部、內政部及國防部等主管機關之經費賸餘。

審計部表示，政府自推動財政健全方案以來，財政收支結構已逐步改善。2021年至2023年度，中央政府總決算歲入歲出賸餘分別為2978億餘元、4992億餘元、2796億餘元。

另外，審計部指出，原列債務之舉借預算1731億餘元、原列預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數473億餘元，全數未執行。債務還本除依預算執行1110億元外，另增加還本150億元，債務之償還決算1260億元。

審計部指出，經照數審定，2023年的收支賸餘計1536億餘元，加計以前年度累計賸餘，截至去年底止累計賸餘達7044億餘元。

另外，審計部指出，2023年度中央政府總決算「整體資產負債表」計列整體資產58兆5904億餘元、整體負債49兆6710億餘元、整體淨資產8兆9194億餘元，較2022年底的8兆3464億餘元，增加5730億餘元。

公共債務部分，審計部說，截至2023年底，中央政府普通基金債務餘額決算數為6兆584億餘元；當中包含債務餘額實際結欠數5兆8187億餘元，及審定賒借收入保留數2397億餘元。約占行政院主計總處2024年2月公布前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數21兆4192億餘元的28.29%，低於公共債務法規定40.6%的債限。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
國三妹火場外跟母抱一團痛哭！沒錢吃飯、沒地方住　悲慘家境曝光
台灣鯛大量翻肚！　密集畫面曝
租屋補貼被「假住戶」詐、溢領　1.2億還未追回
特斯拉維修費曝！　短裙妹怒：絕不和解
快訊／王國材接任中華郵政新董座
金牌夢碎！前奧運冠軍提前慶祝奪金　中國隊慘遭逆轉
2層樓隔16間房出租！大火奪3命　屋主說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

勞工報酬占GDP比率下滑　審計部：經濟成果多分配至業主或股東

酸谷辣斯捲不倫「拗夢遊拚復出」　王鴻薇：急跟賴清德要位置了

賴清德滿意度創新高　黃暐瀚揭3原因：做對了肅貪、親民、反併吞

審計部：30年以上老屋過半達483萬餘戶　全國屋齡平均32年老化嚴重

竹市府內閣第8人請辭！都發處長翁義芳健康因素　轉任市政顧問

審計部：2023年歲入歲出賸餘2796億、公債6.5兆占GDP27.6%

租屋補貼簡化程序卻被「假住戶」詐、溢領　破億金額還未追回

王鴻薇檢舉公視宣傳「拆樑」片！　已發函NCC、市選委會要求下架

木柵動物園停車玩一天恐要千元　游淑慧：停管單位應降低民眾負擔

賴清德感念李登輝生前深談勉勵　「要更團結在國際走得更穩健」

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

勞工報酬占GDP比率下滑　審計部：經濟成果多分配至業主或股東

酸谷辣斯捲不倫「拗夢遊拚復出」　王鴻薇：急跟賴清德要位置了

賴清德滿意度創新高　黃暐瀚揭3原因：做對了肅貪、親民、反併吞

審計部：30年以上老屋過半達483萬餘戶　全國屋齡平均32年老化嚴重

竹市府內閣第8人請辭！都發處長翁義芳健康因素　轉任市政顧問

審計部：2023年歲入歲出賸餘2796億、公債6.5兆占GDP27.6%

租屋補貼簡化程序卻被「假住戶」詐、溢領　破億金額還未追回

王鴻薇檢舉公視宣傳「拆樑」片！　已發函NCC、市選委會要求下架

木柵動物園停車玩一天恐要千元　游淑慧：停管單位應降低民眾負擔

賴清德感念李登輝生前深談勉勵　「要更團結在國際走得更穩健」

涉不當飲宴！最高行政法院首長告監察院　求償600萬再敗訴

終結4屆吞敗紀錄！中國女排擊敗美國隊　現場嗨放「科目三」

車站內全身濕透！逃逸移工颱風天出門訪友　遇警狂逃被逮

升學資料全燒光…國三妹跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光：幫幫我們

要價2390旅行箱「一摔就裂」！標檢局抽驗不合格　要求全面下架

AI深偽技術亂入美大選　關鍵時刻恐影響選情

勞工報酬占GDP比率下滑　審計部：經濟成果多分配至業主或股東

包租公「隔45間房出租」！房客人數多到記不得　惡火一燒奪3命

台鋼獵鷹新賽季首位洋將鉑金報到　打造更全面的戰力

酸谷辣斯捲不倫「拗夢遊拚復出」　王鴻薇：急跟賴清德要位置了

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

政治熱門新聞

南部淹水被酸　Wecare高雄：國民黨貢獻了什麼？

未來5年政府財政入不敷出　普發6000現金遭批買票

凱米淹高雄！陳其邁被罵爆　逆風相挺3真相曝光

高虹安剩認罪、繳回一條路？　黃暐瀚揭4前例：否則七年以上刑度

快訊／陸漁船翻覆案協商　兩岸達成共識

Kolas稱隨扈因藥物傳訊示愛！名醫也好奇

多圖／「總統級宅女」蔡英文出寫真　口咬護照、川普熱線經典再現

打詐越打越多！去年詐騙4萬件、財損88億6年新高　投資詐騙破3成

金管會明宣布開放主動式ETF　初期採全透明揭露投組

竹市府內閣第8人請辭！都發處長翁義芳轉任市政顧問

大稻埕煙火7／31加碼「雙倍綻放」

國防大學5教授退伍申請遭延宕　林岱樺要求：明中午前核定退伍令

黃捷敢公布颱風出國行程？　藍青年諷：至少妳打臉綠側翼

美麗島民調／藍營52.5%反感度第一　白營好感度31.6%跌至創黨低點

更多熱門

相關新聞

勞工報酬占GDP比率下滑　審計部：經濟成果多分配至業主或股東

勞工報酬占GDP比率下滑　審計部：經濟成果多分配至業主或股東

審計部29日公布2023年度中央政府總決算審核結果。在經濟分配方面，受僱人員報酬總額自2012年度以來持續增長，但2022年度受僱人員報酬占GDP的比率43.87%為歷年次低；相同區間內的營業盈餘占GDP比率，則增加2.55個百分點。審計部指出，根據此統計，我國經濟成長的成果分配至受僱人員的份額逐漸縮減，分配至營業盈餘（多流向業主或股東）則呈增加趨勢。

審計部：30年以上老屋過半達483萬餘戶　全國屋齡平均32年老化嚴重

審計部：30年以上老屋過半達483萬餘戶　全國屋齡平均32年老化嚴重

租屋補貼簡化程序卻被「假住戶」詐、溢領　破億金額還未追回

租屋補貼簡化程序卻被「假住戶」詐、溢領　破億金額還未追回

審計部發「歲出歲入短絀預警」　藍委：債留子孫的苦果開始了

審計部發「歲出歲入短絀預警」　藍委：債留子孫的苦果開始了

顧立雄早揭露國防預算會「往上走」　王定宇曝2變數：全力支持

顧立雄早揭露國防預算會「往上走」　王定宇曝2變數：全力支持

關鍵字：

審計部預算債務歲入歲出

讀者迴響

熱門新聞

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

聽不到女友碎唸！男「黑洞中塞滿屎」　醫40秒夾出：好臭

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

可能還有颱風！　最新預測曝

南部淹水被酸　Wecare高雄：國民黨貢獻了什麼？

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

快訊／下班注意！12縣市豪大雨特報　防雷擊強風

綠島打工換宿爆性騷！他發道歉文「明天出島」

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面