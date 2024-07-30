審計部：2023年歲入歲出賸餘2796億、公債6.5兆占GDP27.6%

▲審計部公布2023年度決算報告。（圖／記者謝婷婷攝）



記者陳家祥／台北報導

審計部29日公布2023年度中央政府總決算審核結果。歲入決算修正淨增列4524萬餘元，審定為2兆9073億餘元；歲出決算修正淨減列5億餘元，審定為2兆6277億餘元。歲入歲出相抵賸餘2796億餘元，另債務還本1260億元。在公共債務方面，中央政府公共債務6兆5133億餘元，約占GDP的27.66%。

審計部表示，2023年歲入決算審定總額2兆9073億餘元，較預算數2兆5795 億餘元，增加3278億餘元，主要是所得稅、營業稅、證券交易稅等稅課收入較預計增加。

歲出決算審定總額2兆6277億餘元，較預算數2兆6890億餘元，減少613億餘元，主要是按業務實際需要減少支付、補（捐）助或委辦計畫經費賸餘、實際進用員額較少之人事費賸餘等。若以機關別區分，主要是財政部、內政部及國防部等主管機關之經費賸餘。

審計部表示，政府自推動財政健全方案以來，財政收支結構已逐步改善。2021年至2023年度，中央政府總決算歲入歲出賸餘分別為2978億餘元、4992億餘元、2796億餘元。

另外，審計部指出，原列債務之舉借預算1731億餘元、原列預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數473億餘元，全數未執行。債務還本除依預算執行1110億元外，另增加還本150億元，債務之償還決算1260億元。

審計部指出，經照數審定，2023年的收支賸餘計1536億餘元，加計以前年度累計賸餘，截至去年底止累計賸餘達7044億餘元。

另外，審計部指出，2023年度中央政府總決算「整體資產負債表」計列整體資產58兆5904億餘元、整體負債49兆6710億餘元、整體淨資產8兆9194億餘元，較2022年底的8兆3464億餘元，增加5730億餘元。

公共債務部分，審計部說，截至2023年底，中央政府普通基金債務餘額決算數為6兆584億餘元；當中包含債務餘額實際結欠數5兆8187億餘元，及審定賒借收入保留數2397億餘元。約占行政院主計總處2024年2月公布前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數21兆4192億餘元的28.29%，低於公共債務法規定40.6%的債限。