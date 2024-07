她失蹤半年突傳訊息「明天就回家」　老母親1秒識破超心碎

▲凱西已經失蹤半年多,近日卻突然傳訊息給家人。(圖/翻攝臉書Kaysey Yoder、X@WeldSheriff)



記者吳美依/綜合報導

美國一名婦女已經失蹤逾6個月,近日卻突然透過臉書傳訊息,向家人們表示,「你們給我錢,我明天就會回家。」老母親原本喜出望外,仔細觀察卻立刻發現,女兒只是剛好被詐騙集團盜用帳號了,讓她更加心碎。

《紐約郵報》報導,34歲的凱西(Kaysey Yoder)來自科羅拉多州,一共有4個孩子,1月14日下午離家之後,卻人間蒸發至今。奇怪的是,她在消失半年多之後,卻突然私訊9歲兒子說「我明天就回家」,讓懵懂無知的小孩興奮極了,不斷喊著「祖母,她明天就要回家了!」

不過,凱西的母親塔米(Tami Ruth)很快就發現,對方只是盜用帳號的詐騙犯,因為螢幕另一端的「女兒」,竟無法回答凱西肯定知道的基本問題。

