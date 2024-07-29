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她失蹤半年突傳訊息「明天就回家」　老母親1秒識破超心碎

▲▼她失蹤半年突傳訊息「明天就回家」　老母親1秒識破超心碎。（圖／翻攝臉書Kaysey Yoder、X@WeldSheriff）

▲凱西已經失蹤半年多，近日卻突然傳訊息給家人。（圖／翻攝臉書Kaysey Yoder、X@WeldSheriff）

記者吳美依／綜合報導

美國一名婦女已經失蹤逾6個月，近日卻突然透過臉書傳訊息，向家人們表示，「你們給我錢，我明天就會回家。」老母親原本喜出望外，仔細觀察卻立刻發現，女兒只是剛好被詐騙集團盜用帳號了，讓她更加心碎。

《紐約郵報》報導，34歲的凱西（Kaysey Yoder）來自科羅拉多州，一共有4個孩子，1月14日下午離家之後，卻人間蒸發至今。奇怪的是，她在消失半年多之後，卻突然私訊9歲兒子說「我明天就回家」，讓懵懂無知的小孩興奮極了，不斷喊著「祖母，她明天就要回家了！」

不過，凱西的母親塔米（Tami Ruth）很快就發現，對方只是盜用帳號的詐騙犯，因為螢幕另一端的「女兒」，竟無法回答凱西肯定知道的基本問題。

塔米表示，詐騙集團被考倒之後，竟還辯稱自己被綁架到俄國，遭一群歹徒痛毆，所以才會失憶，「我說，『妳不是我的女兒，我要找到我的女兒』」，接著結束了對話。

塔米已經因為女兒失蹤而鬱鬱度日，精神壓力極大，未料又碰上詐騙事件，宛如「傷口上被撒鹽」，相當痛苦，「這太可怕了，我快要崩潰了。」事發過後，她已經向當局報案。

威爾德郡（Weld County）警方發布尋人啟事之後，收到大約50起線索與目擊報告，但逐一深入調查後，卻都沒有更多進展，「不幸的是，這些調查尚未發現凱西去了哪裡，或者她現在在哪裡。不過，凱西離家一事不涉及犯罪行為。」

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