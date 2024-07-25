颱風天挑戰唐穗山縱走失聯滿1年　手足向法院求管財產遭駁回

記者黃宥寧／台北報導

強颱凱米帶來劇烈風雨，釀2人不幸遇難、200餘傷，並有多處災情傳出，連放2天颱風假。其嚴重程度令人聯想到去年「杜蘇芮颱風」，該颱風來襲前，12名山友組團挑戰號稱「桃園最難」唐穗山縱走，其中70歲周姓男子失聯至今滿1年，其手足透過法律聲請失蹤人財產管理人，士林地院以1理由駁回。

去年7月25日北部一群山友透過網路揪團一行12人，前往桃園市復興區唐穗山縱走登山至同日下午，其中北市67歲賴姓男子、70歲周姓男子因體力不濟，結伴脫隊折返登山口，賴男走不動求助119獲救，周男卻未能如預期返回登山口失聯，桃園市消防局雖展開搜救行動，但周男失蹤至今滿1年仍未尋獲。

▲桃園市消防局搜救人員在溯溪搜尋失聯周姓山友。（資料圖／記者沈繼昌翻攝）

對於失聯的周男家屬而言，這一年等待的煎熬和尋找的無果，讓他們悲傷不已。周姓手足已依《災害防救法》第62條第1項規範聲請確定死亡，但在前述請求獲得批准之前，仍需要為失蹤周男選任財產管理人，故依家事法請求選任財產管理人。

法院查明，周姓手足所提出的戶籍謄本、網路媒體報導等，也依職權查詢失蹤人口資料等，均證實其所言屬實。法官認儘管周男目前失蹤，但他仍有配偶作為第一順位的財產管理人，因此，即使周男確實失蹤，不需要經法院選任，因此，聲請人急於向法院提出聲請是不必要的，裁定駁回。