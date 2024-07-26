快訊／凱米釀7死785傷！嘉義男女2浮屍身分待查　1人掉水溝失蹤

▲嘉義縣議員至水上鄉內溪村發送早餐，發現一具浮屍。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者陸運陞／新北報導

凱米颱風中心雖然離開台灣，但仍陸續傳出災情，原本昨天（25日）統計5死531傷，今天（26日）嘉義縣水上鄉新增2名死者，目前仍在釐清身分，同樣嘉義縣一名男子，疑似掉入水溝涵洞，目前列為失蹤，警消持續搜尋中。凱米颱風造成全台死傷人數，目前已達7死1失蹤785傷。

中央災害應變中心指出，本次風災造成今天嘉義縣新增2名死者，分別在水上鄉溪仔底附近，民眾發現一具女性浮屍，另名則在水上鄉嘉朴產業道路附近，發現男性浮屍，2人身分仍待警方查驗；而一名67歲郭姓男子，在嘉義縣番路鄉台3縣282K處，疑似掉入水溝涵洞中，目前失蹤警消搜救中。本日全台各地新增97名傷者。

▲嘉義水上一處木瓜園驚見浮屍。（圖／記者翁伊森翻攝）

而在海難搜救部分，在高雄港外海19浬下沉的坦尚尼亞籍貨輪「FU -SHUN 」，9名緬甸籍船員，分2組棄船跳水逃生，接著4名船員陸續平安上安，而船長今早被消防人員在中門沙灘尋獲大體，目前仍有4名船員失蹤，將派遣空勤總隊、海巡人員持續搜救。

因受凱米颱風外圍環流影響，目前全台紅色警戒土石流553條潛勢溪流，21處大規模崩塌潛勢區，黃色警戒147條土石流潛勢溪流、17處大規模崩塌潛勢區；積、淹水情況總計3153件，尚未退水計134件，已退水計3019件；全台曾停水戶160719戶，尚停水戶數21715戶，已修復戶數139004戶。