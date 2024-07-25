四川24歲女子「回家途中」失聯！隔天手機被撿到　警方已介入

▲24歲女子回家途中失聯。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川西昌24歲肖姓女子7月15日打計程車回家，途中在橋邊下車後失聯，至今已過去10天。25日，親屬表示，目前肖女還未找到，公安機關已介入調查。肖女老家所在的西昌市樟木箐鎮政府工作人員表示，鎮政府和肖女老家所在的村均已組織人員進行尋找，目前仍未找到。

據《縱覽新聞》報導，7月16日，肖女的堂哥稱，肖女今年24歲，是西昌一家酒店的大堂經理，7月14日，她帶著母親到西昌一家醫院看病，之後與朋友一起參加聚會。

堂哥進一步說，7月15日凌晨，肖女獨自打計程車返回位於樟木箐鎮的家，當天凌晨1點48分，她在西昌市樟木箐鎮大橋邊下車後失聯，她下車的地方離家只有1公里多。第二天早上，她的手機在大橋上被路人撿到。

肖女的父親也向媒體表示，失聯之前肖女並沒有什麼異常，也沒有什麼心理疾病。肖女失聯時身穿一身黑衣，戴黑色帽子。後來，他們報警，藍天救援隊也加入幫助尋找。他們也在網上發布了尋人啟事，希望熱心群眾能提供線索。

7月25日，據肖女失聯已過去十天，尋人啟事仍在網路上流傳。25日上午，家屬表示，目前肖女還沒有找到，公安機關已經介入。藍天救援隊的一名工作人員告訴記者，救援隊仍在幫助尋找，但尚未有結果。

25日，肖女家所在的西昌市樟木箐鎮政府辦公室一名工作人員稱，鎮政府和肖女家所在村均已組織人員進行尋找，主要在肖女失聯地附近河岸進行搜尋，但目前沒有新線索。