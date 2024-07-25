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凱米狂襲！台灣西部海域貨輪下沉9人落海失蹤　另4艘擱淺待援

▲▼印尼籍貨輪「IRIANA」擱淺，強颱凱米造成4艘外籍貨輪擱淺，其中1艘沉沒9人失蹤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲印尼籍貨輪「IRIANA」擱淺 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

凱米強颱來襲，台灣西部海域發生4艘外籍貨輪擱淺，而高雄港外海19浬處，1艘坦尚尼亞籍貨輪「FU-SHUN」傾斜下沉，船上9名緬甸籍船員落海失蹤，我國籍貨輪「中鋼永續」25日上午抵達事發現場，但現場能見度不佳，尚無法尋獲事故船及待救船員，目前持續搜尋中。

▲▼印尼籍貨輪「IRIANA」擱淺，強颱凱米造成4艘外籍貨輪擱淺，其中1艘沉沒9人失蹤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，凱米襲台24日下午1時許，海巡署指揮部獲報，葡萄牙籍貨輪「SOPFIA」擱淺在台南安平外海，船上人員平安；到了晚間11時許，印尼籍貨輪「IRIANA」在枋山外海1海浬擱淺，船體無損、無漏油、20名船員及船長均平安，目前尋找拖船中。

25日凌晨5時許，坦尚尼亞籍貨輪「FU-SHUN」在高雄港外海19浬處傾斜下沉，船上9名緬甸籍船員落海失蹤，鄰近船隻我國籍貨輪「中鋼永續」已抵達現場，但現場能見度不佳，尚無法尋獲事故船及待救船員，目前持續搜尋中。

同時間，里斯本搜救中心通報，葡萄牙籍貨輪「HEDWIG OLDENDORFF」，在高雄港外海西南方約52浬發報遇險信號，經聯繫船東表示，已確認人船平安。
25日上午8時許，基隆岸台通報，蒙古籍貨輪「BASIA」擱淺，在大鵬灣距岸0.1浬擱淺，有6名印尼籍與2名緬甸籍船員待救，已請著救生衣待船艙待救。

▼強颱凱米造成4艘外籍貨輪擱淺，其中1艘沉沒9人失蹤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼印尼籍貨輪「IRIANA」擱淺，強颱凱米造成4艘外籍貨輪擱淺，其中1艘沉沒9人失蹤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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