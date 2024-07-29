本周六鬼門開！千萬不可靠牆走　專家曝「這些人」注意了

▲周六晚上鬼門開。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

鬼門開倒數！民俗專家柯柏成指出，許多人都知道鬼月忌諱吹口哨與夜歸等，但更要注意「不能靠牆壁、路邊蹲著吃喝」等，傳說中好兄弟會靠牆壁移動，就怕衝撞陽間的人，再去擠祂們的空間就是「主動去衝撞祂們了。」另外，柯柏成也提醒，過去有不法勾當的壞事，7月也可能全盤被挖出來。

柯柏成在粉專表示，今年的農曆七月俗稱鬼月，將在本周日（8月4日）開始，但鬼門開的儀式會前一天開始，也就是周六（8月3日）晚上子時11點。

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柯柏成說，農曆七月來說，多數人一定會避開所有的大喜事，包含嫁娶、搬遷入厝新家、買新車、新店面開張甚至簽合約等，更是忌諱到醫院探病，所有這些有關「人情義理」都等過完這個月再說，相對的親戚朋友都能理解。

而7月禁止吹口哨、避免醉酒夜歸已經是基本常識，但柯柏成特別提醒，「比較要注意的是不能背靠牆、電梯裡不能靠壁、路邊不能蹲著吃喝，這些習慣在一般時候都比較隨興的習慣，這個月就要多加注意。」

柯柏成解釋，傳說中好兄弟們會靠牆走避免去衝撞陽間的人，再去擠祂們的空間就是「主動去衝撞祂們了」，電梯裡尤其是有大鏡子的密閉空間，「容易產生無限循環的空間異象，避免背去貼著電梯裡的鏡面部分。」

最後，柯柏成也交代一件事情，由於是甲辰年的壬申月，地支雖為申辰半合，但會有力量一直尋找「子」來湊成申子辰三合局，子的地支藏干為癸，癸音義同鬼，因此過去幽暗見不得人的事情，很容易被挖出來，尤其從事詐騙集團、人口販運、毒品交易、官商勾結、索賄收賄或不法勾當生意的人，這個月份會特別容易跟陰煞鬼魅類別的事物物以類聚，進而遭到小鬼的作弄而滿盤皆輸。

對此，柯柏成直言，過去可能都是底層的車手小弟遭殃頂罪，「今年的這個月分特別容易被整窩端，上面的大哥防火牆做得再好都沒用，外神通內鬼防不勝防，建議從事這些行當的朋友最理想還是金盆洗手。」