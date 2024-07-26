前瞻治水花884億高雄仍大淹水　她質疑賴清德：治國已失去方寸

▲凱米颱風重創中南部，總統賴清德至高雄勘災 。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

凱米颱風直撲台灣，造成高雄當地水患。國民黨立委陳菁徽表示，時任行政院長賴清德在2018年823中南部水災的專案報告中指出，編列884億前瞻預算，而且宣稱要用高科技來做監控，但至今沒有落實，質疑賴清德治國已失去方寸。

陳菁徽先說，很遺憾，凱米風災在中南部還有高雄，造成了相當大的災情，她翻了過去總統賴清德擔任行政院長時，因應2018年823高雄水災各縣市編列的預算，在前瞻計畫就佔了884億，而且宣稱要用高科技來做監控、但至今沒有看到這樣子的高科技預警，也沒有落實監控。

陳菁徽指出，上次她到高雄考察，已發現有小學只要下雨必淹水，且學生疏散竟要花好幾個小時才有辦法讓他們平安回家。前瞻計畫網站首頁稱，自從治水後，已大幅下降潰堤及大規模淹水事件，這次風災完全看不到，只看到網站布滿大內宣。

陳菁徽呼籲政府捲起袖子來工作，不要再把資源投入到大內宣中。希望這次的風災可以比照823風災，呼籲經濟部、農業部立即撥放現金補助，並提供低利率貸款，也希望在受災戶的財務受損能做相關從寬認列，並讓政委成立專案小組，立即啟動災後的重建小組。

此外，陳菁徽也說，災情過後，大家必須要面對是傳染病的威脅，高雄身為過去登革熱的重災區，也希望各級的政府立刻協助大家做清掃以及消毒的工作，也希望所有的市民都可以在清理環境的時候一定不要赤腳，並且把家裡的容器全部都清潔整理一遍，切忌千萬不要有積水，以免登革熱在風災過後又悄悄的蔓延開來。

