前瞻治水無用？凱米降雨堪比莫拉克　高雄滯洪池全滿、3小時水退光

▲高雄暴雨大淹水！台電搶修被迫放緩，17541戶仍停電中。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者陳家祥／台北報導

凱米颱風連日來在南部降下驚人豪雨，把中南部淹成水鄉澤國的畫面引發討論，更有不少藍營立委質疑前瞻治水失敗。但根據資料，凱米颱風在高雄連續24小時最大降雨量為山區1414毫米、平地989毫米，對比2009年莫拉克颱風在高雄山區1448.5毫米，2010年凡那比颱風在高雄平地867.5毫米，降雨強度與規模相當，但實際上發生的災情並不似當年嚴重。

水利署副署長王藝峰表示，各地積水退得很快，證明治水是有效的，高雄25座滯洪池在颱風期間蓄存490萬噸的水量，大幅減輕高雄市積淹水的情形。由於極端氣候關係，地方排水系統的防洪係數都不足以因應，只要是強降雨很多都會積水，但雨停水都退很快。

也有不少高雄在地居民，在社群平台上分享搶救家園搶救的復原照片，直言積水退得非常快，中午的淹水幾乎在下午2、3點左右就退完。Threads上也有討論指出，高雄25座滯洪池裝下500萬噸雨水，幾乎等於是一座小型灌溉用水庫的容量；甚至幾個大型水庫如曾文、烏山頭、南化等，也幾乎全滿，代表雨勢相當驚人。

至於國民黨立法委員陳菁徽批評賴清德2018年時任行政院長，當年赴立法院報告的823水災專案報告內容，其中治水思維竟允許「把學校操場當成微型滯洪池空間」，批評中央政府冷血，表示莫非學校的淹水背後都是政府預設好的嗎？

對此，民進黨立委林俊憲就反擊，陳菁徽的批評凸顯身為立委的無知，事實上「微型滯洪池」概念最早取自日本經驗，將現有公園、校園操場低地化，以便在汛期來臨能夠發揮微滯洪功能。

這種打造「海綿城市」的概念，過去成功大學防災研究中心主任謝正倫就曾指出，由於校園均勻分布在市區，所以善用校園操場、球場降挖30到40公分，就可暫時貯留瞬間雨水，「操場平常是運動空間，汛期（一年約20~30天）就成為暫時滯洪池」，這樣的觀念很適合都會區。

林俊憲指出，無論國民黨、民眾黨執政縣市，都是將「韌性城市」的觀念放入，微型滯洪池是非常重要的韌性城市觀念，2023年台中市提出「台中市第13期市地重劃區內滯洪池工程」，利用區內公園及學校預定地施作滯洪調節池，前台北市長柯文哲2022年也提到，「要有滯洪池的概念，所以台北市像學校籃球場有人會故意設計低一點，意思就是說真的下雨，籃球場暫時當水池用，按照地區都有滯洪池概念」。

林俊憲認為，陳菁徽的批評凸顯對「韌性城市」一無所知，將全台不分藍綠縣市都在做的城市治水防洪工作，說成「冷血」，令人大嘆作為立法委員素質真差。

▲高雄市鼓山分局周邊道路也淹水，被民眾說是分局受困 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲有網友指出，雖然高雄淹大水，但實際上消退速度很快了。（圖／FB粉專「貓與邪佞的手指」授權提供）