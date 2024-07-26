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凱米重創高雄！淹水戶最高補助4.5萬　汽機車泡水受損都能申請

▲▼高雄泡水里。（圖／翻攝自Threads／runthisway_flim）

▲凱米颱風為高雄帶人驚人雨勢，不少汽機車都淪泡水車。（圖／翻攝自Threads／runthisway_flim授權）

記者許宥孺／高雄報導

凱米颱風強襲，高雄昨(25)日頻傳災情，市民財產損失嚴重。總統賴清德今日到高雄勘災，市長陳其邁向中央爭取加發補助，針對住家淹水50公分以上住戶，中央、地方共補助3.5萬元；若是中低收入戶則加碼為4.5萬元。淹水50公分以下則每戶發5000元補助金。泡水車部分，汽車最高補助2萬元，機車最高補助2000元。

凱米颱風重創高雄，茂林區測站單日測出破1500毫米驚人雨量，刷新全台氣象測站累積雨量新高紀錄，也超過莫拉克風災。市區也受到天文大潮影響，導致25個495萬噸的滯洪池，在早上10點就宣洩不及，119條主要河川也全是滿水位。

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▲三民區大樓淹水。（圖／記者吳世龍攝）

▲三民區一棟社區大樓地下室至今仍淹水，住戶損失慘重。（圖／記者吳世龍攝）

在排水不及的情況下，不少透天住家出現淹水，還有社區大樓來不及關上防水閘門，導致豪雨灌進地下室，像是三民區一棟社區大樓，地下室至今有800部汽機車滅頂，泡水一整日，水仍未完全退去。另還有汽機車遭水流沖走，造成市民損失慘重。

總統賴清德今日至美濃視察災情時，陳其邁向中央爭取，賴清德總統現場宣佈，針對住戶淹水50公分以上住戶，由中央加發每戶2萬元，連同高雄市府1.5萬元補助，共計每戶慰助金3.5萬元；淹水50公分以上住戶，若為中低收入戶身分，中央再加發1萬元，共計4.5萬元。而對於淹水低於 50公分的住戶，高雄市社會局指出，市府也加碼每戶5千元的補助金。

另外，民眾的住宅有淹水樓層部分或毀損面積超過50%，高雄市稅捐處表示，可1年免繳房屋稅；房屋毀損面積30%到50%之間，一年僅需繳50%房屋稅。泡水車部分，依據維修的費用，汽車慰助金最高補助2萬元，機車慰助金最高補助2000元。

▲轎車遭積水沖走。（圖／翻攝自網路）

▲汽車受損最高補助2萬元。（圖／翻攝自網路）

高雄市府提醒，不論淹水是否達到50公分法規標準，以及泡水車主，從即日都可以到淹水區域的區公所填寫申請書，並請檢具相關證明：
〈一〉淹水住戶請檢具例如淹水照片、行車紀錄、監視器紀錄、或其他足資證明之資料等。
〈二〉泡水車輛請檢具例如維修收據或證明、或其他足資證明之資料等，以利加快勘查、審核速度，早日領取核撥款項。

▼高雄災後補助 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄災後補助 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄災後補助 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄災後補助 。（圖／記者許宥孺翻攝）

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