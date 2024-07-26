「訕笑北部淹水黑史」被挖出！　孟買春秋：我是嘲諷張善政而非天災

▲孟買春秋遭爆料過去曾嘲笑北部淹水，引起爭議。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

今（26日）稍早，媒體人黃揚明在臉書發文，點名網紅部落客「孟買春秋」過去曾訕笑北部淹水貼文，並經《鏡週刊》報導。對此，孟買春秋回應表示，自己「去年五月發文嘲諷桃園市張善政，是因為他說災情嚴重他才會出面」，同時配以「我先抿兩口再說」七個字，原意並非嘲笑天災，強烈表達希望媒體能平衡報導。

稍早孟買春秋在臉書粉絲團 po 文，表示這是污衊的行為，「本人在去年5月發文嘲諷桃園市長聲稱災情嚴重他才會出現」，表達希望媒體能平衡報導。

孟買春秋說，「我曾在去年五月發文嘲諷桃園市長張善政，因為他說災情嚴重他才會出面。我轉發桃園淹水圖片，配以「我先抿兩口再說」 7 個字，以張善政先前喝紅酒後駕駛事件嘲諷他水患遲遲未出面。

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孟買春秋也 po 文表示，自己被誣陷成覺得天災好笑、毀我名譽。「我尊重貴刊的一切立場，不過身為當事人，我希望貴刊能夠報導我的說法，達到新聞平衡的基本原則。」



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