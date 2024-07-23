LIVE／北部「萬安演習」登場　未主動開防空避難設施「最高罰15萬」

記者袁茵／台北報導

台北市萬安47號演習於23日下午1時30分至2時登場，台北市長蔣萬安將於演習期間，在基隆路與和平東路路口，視導捷運六張犁站及周遭街區的防空疏散避難演練情形；下午2時警報解除後，蔣萬安前往大安國小及長興淨水場，視導戰時災民收容救濟站開設、民生基礎設施災害搶救演練，《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

包含台北市在內的北部地區（宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市）萬安47號演習於23日下午1時30分至2時實施，演習期間，全市人、車及各場所均須配合管制與避難演練，違者可依《民防法》裁罰3萬以上、15萬元以下罰鍰。

▲北部地區（宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市）於今（23日）下午1時30分至2時實施萬安47號演習。（示意圖／記者李毓康攝）

而台北市長蔣萬安也於23日下午1時20分至台北捷運六張犁站外，視導捷運六張犁站及周遭街區的防空疏散避難演練情形，接續分別前往大安國小視導戰時災民收容救濟站開設，約於下午2時15分到長興淨水場視察民生基礎設施災害搶救演練，並於會後接受媒體訪問。

今年萬安演習與去年不同之處，在於防空疏散避難設施，所有人（管理委員會、保全或住戶）聽聞防空警報，應主動開啟地下室車道鐵捲門（柵欄）供周邊民眾就近避難；所以北市12區人車均須聽從警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施避難。

另外，北捷六張犁站實施防空疏散避難演練，因此下午1時30分至2時演習期間「列車過站不停」，其他捷運車站、列車及貓空纜車維持正常運行，到站旅客請配合車站人員引導至大廳層或月台層避難，各車站將加強廣播宣導，請旅客勿在出入口逗留或張望。

▼台北市長蔣萬安視察萬安演習。（資料圖／記者袁茵攝）