　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／北部「萬安演習」登場　未主動開防空避難設施「最高罰15萬」

記者袁茵／台北報導

台北市萬安47號演習於23日下午1時30分至2時登場，台北市長蔣萬安將於演習期間，在基隆路與和平東路路口，視導捷運六張犁站及周遭街區的防空疏散避難演練情形；下午2時警報解除後，蔣萬安前往大安國小及長興淨水場，視導戰時災民收容救濟站開設、民生基礎設施災害搶救演練，《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

包含台北市在內的北部地區（宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市）萬安47號演習於23日下午1時30分至2時實施，演習期間，全市人、車及各場所均須配合管制與避難演練，違者可依《民防法》裁罰3萬以上、15萬元以下罰鍰。

▲台北市信義區廣居里舉行萬安演習防空避難處所演練，模擬空襲警報響起，民眾人車在憲兵指揮下疏散避難,忠孝東路全線淨空 。（圖／記者李毓康攝）

▲北部地區（宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市）於今（23日）下午1時30分至2時實施萬安47號演習。（示意圖／記者李毓康攝）

而台北市長蔣萬安也於23日下午1時20分至台北捷運六張犁站外，視導捷運六張犁站及周遭街區的防空疏散避難演練情形，接續分別前往大安國小視導戰時災民收容救濟站開設，約於下午2時15分到長興淨水場視察民生基礎設施災害搶救演練，並於會後接受媒體訪問。

今年萬安演習與去年不同之處，在於防空疏散避難設施，所有人（管理委員會、保全或住戶）聽聞防空警報，應主動開啟地下室車道鐵捲門（柵欄）供周邊民眾就近避難；所以北市12區人車均須聽從警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施避難。

另外，北捷六張犁站實施防空疏散避難演練，因此下午1時30分至2時演習期間「列車過站不停」，其他捷運車站、列車及貓空纜車維持正常運行，到站旅客請配合車站人員引導至大廳層或月台層避難，各車站將加強廣播宣導，請旅客勿在出入口逗留或張望。

▼台北市長蔣萬安視察萬安演習。（資料圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市長蔣萬安出席萬安演習。（圖／記者袁茵攝）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
LIVE／萬安演習登場！　違規最高罰15萬
4地區明風力、雨量預測　達到颱風假標準
暗黑IU是她！　台灣人妻下海「1天做7次」
注意！萬安演習將登場　北捷這1站「過站不停」
大廟主委遇襲影片曝！　黑衣人拿斧頭重擊
北市水門下午4點「只出不進」！　72所學校開放停車
「市長你最帥了，放颱風假更帥！」　蔣萬安臉書被洗版
蔡阿嘎家電被蘿拉搬走！　二伯見她桌上留1物「心痛秒揉爛」
凱米逼近！他坐等「這次放幾天假」　網點出1狀況：皮要繃緊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

領先全台！新北整合北台灣6大綠電廠商　協助成立「綠電合作聯盟」

LIVE／北部「萬安演習」登場　未主動開防空避難設施「最高罰15萬」

時隔11年「翠玉白菜」又要出國了！　明年出訪捷克「故宮百品」特展

揭「軍公教加薪3%」高官薪資　黃揚明分析：綠營讓在野黨不敢杯葛

賴清德台語致詞挨轟　賴品妤：「台灣」民眾黨扛不起招牌就不要硬扛

不忍了！馬英九挺謝國樑文宣遭惡搞　國民黨基隆市黨部今開告

國民黨3個億元男！蘇清泉身價5億最有錢　張智倫、顏寬恒土地數驚人

限漲電費房東改漲租金　內政部：已掌握個案、最可處50萬元罰鍰

台灣繳美更多保護費？　王鴻薇：兩岸關係搞爛了就只能乖乖繳

抖音片宣傳「京台高鐵」　綠委：不要再搞沒意義的小動作

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

助理教保員江宜芳道歉

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

醫師是偷拍狼 同事、病患家屬全入鏡 ｜20240722 ET午間新聞

領先全台！新北整合北台灣6大綠電廠商　協助成立「綠電合作聯盟」

LIVE／北部「萬安演習」登場　未主動開防空避難設施「最高罰15萬」

時隔11年「翠玉白菜」又要出國了！　明年出訪捷克「故宮百品」特展

揭「軍公教加薪3%」高官薪資　黃揚明分析：綠營讓在野黨不敢杯葛

賴清德台語致詞挨轟　賴品妤：「台灣」民眾黨扛不起招牌就不要硬扛

不忍了！馬英九挺謝國樑文宣遭惡搞　國民黨基隆市黨部今開告

國民黨3個億元男！蘇清泉身價5億最有錢　張智倫、顏寬恒土地數驚人

限漲電費房東改漲租金　內政部：已掌握個案、最可處50萬元罰鍰

台灣繳美更多保護費？　王鴻薇：兩岸關係搞爛了就只能乖乖繳

抖音片宣傳「京台高鐵」　綠委：不要再搞沒意義的小動作

台積電營運牽動全球經濟　外媒：川普評論需要了解「四大數字」

私校諮詢會同意「大漢學院明年停辦」　籲教育部：勿讓校產變私產

快訊／唐治平母逝世51天終願認屍　萬安演習前壓線現身士檢

債務糾紛連開5槍！1男腳部受傷　槍手逃18天被逮羈押禁見

玩密室逃脫遇大火「上銬逃不掉」　俄女全身97%燒傷亡

快訊／13：30 國家警報！萬安演習登場　不配合最重罰15萬

快訊／凱米逼近北台灣　野柳地質公園今中午起休園

印度宣布：申辦2036年奧運

獨／全真瑜伽健身爆事故！女會員滑倒腳骨折　經理遭起訴拒認過失

光與生俱來！敏感肌也能溫和煥白　從裡到外層層透光

政治熱門新聞

快訊／凱米逼近！基北北桃「今晚8點宣布」明放不放颱風假

凱米來襲逼出盧主播！盧秀燕現身颱風動態圖

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

國民黨3個億元男！蘇清泉身價5億最有錢　張智倫、顏寬恒土地數驚人

韓國瑜存款半年少230萬、揹房貸2036萬　還申報兩樣「無價之寶」

志願教召！53歲退伍士官長參與漢光演習

北部萬安演習今登場　六張犁站過站不停

多圖／開車小心撞到坦克！　大量CM11戰車、CM23迫砲車夜間出動

25年來首次！軍公教「連2調薪」　預估經費235億

《辛普森》神預言美國首位女總統？　心機操作內幕曝光

24、25日放颱風假？蔣萬安這樣說

賀錦麗對川普「恐遭KO」　郭正亮曝重大弱點

影／雄二、雄三登場　海鋒大隊進入陣地！完成射控指管車放列

台南市長改徵召？　陳亭妃剛搶下中常委：誰放風聲讓賴清德困擾

更多熱門

相關新聞

即／母逝世51天　唐治平終願認屍現身士檢

即／母逝世51天　唐治平終願認屍現身士檢

藝人唐治平母親上月3日非自然因素逝世，但唐拒認屍，新北警依處理無名屍體規定本月18日二度函新北市政府警察局再辦理公告招領，期限至24日止，唐治平獲悉後說「檢警堅持要我認，就認」，更透露有近百萬保費可領。對此，唐治平就在剛今（23）日下午1時半前現身士林地檢署，剛好避開萬安演習。

北市水門下午4點「只出不進」　72所學校開放停車

北市水門下午4點「只出不進」　72所學校開放停車

快訊／北市客運左轉與對向貨車碰撞　1駕駛受困骨折

快訊／北市客運左轉與對向貨車碰撞　1駕駛受困骨折

「市長你最帥了，放颱風假會更帥！」　蔣萬安臉書被洗版

「市長你最帥了，放颱風假會更帥！」　蔣萬安臉書被洗版

北部萬安演習來了！　2大外送平台「暫停外送1小時」

北部萬安演習來了！　2大外送平台「暫停外送1小時」

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安萬安演習

讀者迴響

熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

快訊／凱米陸上警報發布！4縣市列入首波警戒範圍

快訊／凱米逼近！基北北桃「今晚8點宣布」明放不放颱風假

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」　雙方口氣都很狂

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

「矮仔偉」奪2命逃大陸2度死緩　今年已遭槍決

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

凱米加速可能再南修　「直球對決台灣」登陸機率高

中颱凱米「暴風圈明天穿台」　全台風雨劇烈2地恐有超大豪雨

二伯見蘿拉桌上擺1物「心痛一秒揉爛」！

更多

最夯影音

更多

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

助理教保員江宜芳道歉

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面