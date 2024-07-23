凱米進逼！新北勞工局3大提醒　颱風天上班建議加給工資

▲新北勞工局建議，颱風天上班需加給工資。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

「凱米」颱風即將來襲，強風豪雨可能造成嚴重災情。新北勞工局特別提出營造工地、外送產業、出勤規定3大提醒；並指出，勞工因颱風天氣候惡劣而無法出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假及其他假別處理，若有必要出勤，除當日工資照給外，建議加給工資，此外，宣布停止上班，外送平台業者應即刻停止外送服務。

勞工局指出，颱風期間營造工地施工架張掛的帆布或廣告物應暫時拆卸降低風壓，並確認構件是否穩固連結；塔式起重機應釋放旋轉煞車馬達，避免吊臂因超過負載而斷裂；鄰水作業應設置工作圍欄，並準備救生衣、救生索及救生筏；露天開挖工程應確認擋土支撐及排水設施；至於戶外作業應盡量避免或停止，如確有出勤的必要時，雇主也應根據風雨情況，做好緊急應變措施。

針對颱風天勞工權益部分，勞工局說明，如因颱風天氣候惡劣而無法出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假及其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利的處分。另依照勞動部發布的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，如勞工工作地、居住地或正常上(下)班必經途中，轄區首長通報停止辦公，勞工「得不出勤」。

勞工局強調，針對勞工因颱風無法出勤，因該風險不可歸責於勞雇雙方，雖雇主可不給薪，但勞工因颱風致未能出勤，亦非勞工所願，勞工局呼籲雇主可優於法令照常發給當日工資。倘若雇主因業務性質需要，有使勞工於颱風天出勤的必要時，除當日工資照給外，建議加給工資，並應給予適當協助，如提供交通工具或津貼等，使勞工能順利及平安的出勤。

另外，依新北市外送平台業者管理自治條例規定，勞工局說明，如經地方政府府宣布因颱風停止上班，外送平台業者應即刻停止外送服務，縱然事後颱風轉向或風雨狀況未如預期，業者仍應依所訂「危害防止計畫」進行評估，經確認無顯著或可預見風險後，始可開放外送員從事外送作業，以避免意外發生。



