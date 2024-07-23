快訊／唐治平母逝世51天仍拒認屍　萬安演習前壓線現身士檢

記者黃宥寧／台北報導

藝人唐治平母親上月3日非自然因素逝世，但唐拒認屍，新北警依處理無名屍體規定本月18日二度函新北市政府警察局再辦理公告招領，期限至24日止，唐治平獲悉後說「檢警堅持要我認，就認」，更透露有近百萬保費可領。對此，唐治平就在剛今（23）日下午1時半前現身士林地檢署，剛好避開萬安演習，但他表示，並非是要來認屍。

▲藝人唐治平在母親逝世第51天現身士林地檢署，但仍表示他不是要來認屍。（圖／記者黃宥寧攝）

今為唐母離世第51天，唐治平也在下午1點30分登場的「萬安演習」前壓線抵士林地檢署。

7月9日檢警說明，透過死者生前至牙科的就診紀錄，調取做假牙必拍的X光片，經齒模比對，確認死者為唐治平母親，並函請通知唐治平至地檢署具領遺體，因此案情況特殊，檢方罕見開立「不得火葬死亡證明書」予警方辦理公告招領事宜，期限為本月24日。

若此次公告期限屆滿後，各方「善心人士」即可領屍收埋，但僅能以「土葬」辦理後事不得火葬，除非唐治平本人或授權朋友至地檢署，檢察官才會重新開立可火化死亡證明書。

這一個月以來，士檢與淡水警基於法理情竭盡全力，嘗試各種方法，包括進行齒模比對，並不斷與唐治平的友人保持聯繫，希望能讓唐母順利入土為安，然而，唐治平仍堅決拒絕認屍，期盼二度公告後，會有圓滿結局。