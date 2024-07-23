13：30警報一響「台北瞬間排空」　震撼空城畫面曝光

▲北部萬安演習7縣市23日實施 。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

2024年「萬安47號演習」今（23）日輪到北部地區實施，將在宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣及新竹市實施人、車管制。警報一響，也讓原本車水馬龍、人聲鼎沸的北市鬧區，1秒變成空城。

民國113年萬安47號演習配合漢光實兵演習，22日到25日採分區方式，依照中部、北部、東部及外（離）島、南部地區的順序實施演練。繼22日在中部7縣市實施演練後，今天為北部7縣市，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市。

「人車管制，瞬間排空！」資深媒體人黃暐瀚稍早在臉書貼出高空記錄下難得一見的「台北空城」照片，畫面中可見，原本熱鬧的台北市街頭，在13:30國家級警報一響後，立刻變得空無一人。

▲萬安47號演習警報聲響！平日車水馬龍的忠孝東路一下子變得安靜起來。（圖／記者湯興漢攝）

國防部今下午 13：30 發布防空警報，內容顯示「萬安演習防空警報，飛彈/火箭攻擊台灣OO地區，請就近避難。「Air Defense Drill，Incoming missile /rocket threat. Seek immediate shelter」。同時附帶連結，民眾點選後可查看臨近避難設施。

各地區在演習當天下午1時30分到下午2時，實施警報發放、疏散避難及交通管制，防空警報解除後，續於下午2時至下午2時30分，由地方政府及參演的民防團隊實施「戰時災民收容救濟站」開設及災害救援演練。

內政部表示，行駛中的車輛聽聞防空警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防執勤人員指揮，配合實施人、車管制。行駛於各重點驗證區的車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

內政部說，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠站及民眾都應配合管制與演練。若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條，裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。