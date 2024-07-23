國民黨3個億元男！蘇清泉身價5億最有錢　張智倫、顏寬恒土地數驚人

▲國民黨立委蘇清泉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院廉政專刊今（23日）公布立法院長韓國瑜等111人財產申報，其中，有3位立委身價破億，分別是國民黨立委蘇清泉、顏寬恒以及張智倫，張名下高達92筆土地，破千萬的存款、股票、債權，身價破億。顏寬恒存款就破5000萬、但有8140萬元債權，都是2千萬以上的借款。蘇清泉財力最為驚人，他的事業投資高達4億5561萬，成為全部申報立委中唯一一位「五億男」。

顏寬恒與妻子陳麗淩申報73筆土地、19筆建物都位於台中，一輛持有超過5年的BMW、存款5076萬7688元、股票3744萬7570元、債券892萬5966元、60筆保險、另有債權8140萬元，都是2千萬以上的借款，財力驚人。但也有高達1億7377萬4758元的債務，分別為兩筆各7百萬的週轉金及3311萬2600元的不動產授信。

張智倫與妻子彭涵及2名未成年子女申報92筆土地、21筆建物全位於雙北，現金35萬7965元、存款3684萬8917元、股票3492萬5500元、8筆保險、2筆債權5085萬，分別是出售土地所得985萬與借款4100萬。事業投資663萬8162元，粗估身價上億。

債務部分，也有9150萬，主要是出售土地未過戶完成的預收土地款8100萬及兩筆合建保證金。

申報最多筆的是蘇清泉，蘇是醫師出身，創辦屏東安泰醫院，他與妻子共有62筆土地、24筆建物，存款9532萬7520元、較半年前申報多1000萬左右，25筆股票615萬9990元、債券85萬1781元、24筆保險、2筆債權3251萬9349元，分別是朋友、親戚的破千萬借款。

蘇清泉的事業投資部分最為驚人，高達4億5561萬8701元，大部分均投入安泰醫院及周邊體系，粗估身價至少5億起跳。債務部分有2760萬4797元，分別是週轉金與購置不動產的授信。

