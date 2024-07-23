揭「軍公教加薪3%」高官薪資　黃揚明分析：綠營讓在野黨不敢杯葛

▲行政院長卓榮泰出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰22日表示，他已經同意明年度軍公教員工待遇，調升3%，期勉國內各企業也能因爲政府帶頭作用，調整實質薪資。對此，媒體人黃揚明表示，這件事的觀察重點不只調薪而已，更重要的是，在野黨，若在下半年「預算審查」主導杯葛，沒在法定會期審查完畢，執政黨就可以譴責在野黨，這頂帽子，相信國民黨完全不想戴。

卓榮泰昨受訪表示，有感於過去一整年國內的經濟正在朝正面的方向在發展，為了讓大家能夠共享這個經濟成長的果實，這也是全國國人同胞共同的努力，期勉所有的軍公教人員、同仁能夠繼續發揮爲國服務的精神。

黃揚明於臉書表示，明年的軍公教調薪，是繼陳水扁政府以後，首次連續2年軍公教調薪，但這件事的觀察重點不只調薪而已。他指出，更重要的是，國會居多數的在野黨，若在下半年「預算審查」主導拖延、杯葛，沒在法定會期12月31日前審查完畢，執政黨就可以譴責在野黨不讓軍公教如期加薪，這頂帽子，相信國民黨完全不想戴的。

最後，黃揚明提到，試算明年加薪3％以後的各層級高官月薪資，總統薪資為54萬6,930元、副總統為41萬0,220元、五院院長為37萬1,750元、五院副院長為24萬6,400元、立委及部會首長為21萬9,020元。