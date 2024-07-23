國民黨團擬8／16召開兩周臨時會！　聚焦選罷法、NCC人事案

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院預計8月中旬召開臨時會，國民黨立委王鴻薇今（23日）接受「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時表示，國民黨團想要在8月16日召開臨時會，為期兩週，聚焦已逕付二讀的「公職人員選舉罷免法修正草案」；她感嘆，這消息真的是晴天霹靂，因為本來已經規劃想跟先生出國，都安排好8月下旬回來接新會期。

對於臨時會的時間安排，王鴻薇說，自己聽到消息時感到震驚，因為自從參選立委補選後，她每次出國都是公務行程，這次本來期待能有長假與先生出遊。然而，現在卻要因為8月16日的臨時會而改變計畫，且許多委員還要前往美國參加總統大選觀選團。

王鴻薇也提到，民進黨希望在臨時會期間通過人事案，包括NCC委員和考試委員。她表示，對於NCC人事案，國民黨有較大的意見，但對於考試委員的問題，黨團尚未進行具體討論，大部分的想法是希望考委能正常運作，並無太大的政治性，相關國家考試也應該要正常運作，爭議不大。她也呼籲民進黨不需要栽贓、抹黑，最早8月16日開會，NCC會討論比較多。

此外，國會改革法案釋憲案也引起各界關注。同黨藍委翁曉玲曾表示，如果民進黨釋憲成功，認為國會改革法案是違憲，在野黨也可以重修版本。然而，王鴻薇認為，如果這麼做，就像是以前在學校的老師說的「寫這什麼濫東西，拿回去重寫」，最後可能要修到「賴清德大法官」滿意為止，因為真正的大法官都是賴清德在控制，重新修法固然是種途徑，但可能徒勞無功。

王鴻薇也指出，有7名大法官10月就要退休，更別提大法官皆無民意基礎，現在卻要讓這些人來決定新國會方向，這是種嚴重的憲政危機。她質疑，立法院的存在價值為何？是否以後都讓司法院來修法即可？怎可讓即將退休的人來決定民眾選出的新國會的改革方向。