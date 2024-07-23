台灣繳美更多保護費？　王鴻薇：兩岸關係搞爛了就只能乖乖繳

▲王鴻薇表示，兩岸關係若平和，我方較不需要理會美國交保護費的要求。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統候選人川普（Donald Trump）日前指出，台灣如果要美國保護，必須支付防務費用，並指台灣偷走晶片產業，非常有錢，引發軒然大波，更衝擊美、台相關產業股價。國民黨立委王鴻薇今（23日）接受「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時表示，「兩岸早就是已讀不回，如果把兩岸關係搞這麼差，不要怪人家直接說要付保護費」、「兩岸關係不好，人家要保護費，你就乖乖去繳」。

除了川普，川普在總統任內最後一位白宮國安顧問歐布萊恩也說，台灣應增加國防支出，至少占國內生產毛額GDP 5%，以展現自我防衛意志。王淺秋認為，「我國國防預算來買美國的破銅爛鐵，不是，是美國武器」，台灣自救怎麼救？國安會前秘書長蘇起說，要靠兩岸對話，但現在兩岸斷聯、失聯，怎麼辦？

王鴻薇指出，民進黨主政下的台灣，兩岸對話已成過去。若兩岸關係惡化，不要怪人家要保護費。「我們已在付保護費，美國為何要援助台灣？沒有好處為何要援助？」她認為，保護費問題引起眾怒，但其實是國王新衣，「我們本來就在付了！」兩岸關係好時，台灣有更大主動權決定是否付保護費，是否讓美國予取予求。

對於歐布萊恩的建議，台灣國防支出應至少占GDP 5%，王鴻薇認為不可能。她分析，今年國防預算6千億，歷史新高，占GDP 2.5%，要達到5%，至少需要1兆2千億。美國一直要求台灣達到3%，但在兩岸關係惡化，甚至兵凶戰危的情況下，美國不給，台灣也無計可施。「兩岸關係不好，人家要保護費，你就乖乖去繳」。

