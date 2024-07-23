韓國瑜存款半年少230萬、揹房貸2036萬　還申報兩樣「無價之寶」

▲立法院長韓國瑜 。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院廉政專刊今（23日）公布立法院長韓國瑜等111人財產申報，韓國瑜與妻子李佳芬共同申報的名下財產中，兩人共申報存款883萬6866元、相較半年前不分區立委登記時的申報短少約232萬，還背著房貸2036萬4943元，半年已還40萬元左右。有趣的是，韓國瑜在其它有價財產還有申報「賣菜郎CEO韓國瑜」、「韓國瑜標章」兩樣，價值部分都是無法估價。

不動產部分，李佳芬名下有5筆土地、皆坐落在雲林縣斗六市；1筆同樣位於斗六的建物、要價1680萬，另有兩部車齡超過5年的MITSUBISHI、LEXUS汽車。

存款部分，韓國瑜與李佳芬申報存款883萬6866元、相較半年前不分區立委登記時的申報短少約232萬；強普與晶隼股票230萬7,690元 、基金受益憑證445萬7415元、11筆儲蓄險，債務部分，還有房貸2036萬4943元，半年已還40萬元左右。

韓國瑜在其它有價財產還有申報賣菜郎CEO韓國瑜、韓國瑜標章兩樣，價值部分都是無法估價。「賣菜郎CEO韓國瑜」是韓國瑜在2019年大選期間，為自己申請的個人商標，也是當時唯一申請的候選人。

副院長江啟臣部分，他名下登記6筆土地、5筆建物都在台中；妻子劉姿伶則有3筆土地、1筆建物在雙北地區，與劉姿伶共同申報存款有1949萬3372元；並未購置股票與債券，僅有兩筆基金價值49萬5699元；還背243萬5011元房貸，另劉姿伶還有多筆事業投資高達2959萬元，主要是建設及開發公司。