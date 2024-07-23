暗網兜售！內部通訊資料外洩　王鴻薇稱資安即國安：速拴緊螺絲

▲國民黨立委王鴻薇指出，資安問題就是國安問題。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出移民署的內部官員資料疑似遭到外洩，被上網公開在論壇兜售。國民黨立委王鴻薇今（23日）對此表示，若內政部還是繼續掉以輕心，或用些奇怪理由辯解，搞不好又會有第三次重大外洩事件發生，「資安問題就是國安問題，內政部應趕快拴緊螺絲」。

近來有民眾在暗網論壇發現有網友要兜售移民署官員的內部聯繫資料，內容除了移民署長鍾景琨的資料，還包含該署國境事務大隊包含科長、視察、專員、科員等包含姓名、性別、任職年月及內網電郵、分機、警用電話等資料。

王鴻薇直言，移民署的員工資料發生外洩情況，即便移民署辯稱都是舊的員工資料外洩，但外洩就是外洩，這些資料不管新的或舊的，若移民署沒有辦法提出相關的懲處或防堵的措施，就是不對！

王鴻薇續指，何況內政部所屬的單位已非第一次發生外洩，我國全國戶政資料也曾在國外暗網上被交易買賣，內政部也無提出任何懲處或防堵措施。

王鴻薇認為，重大資安問題一再發生，如果內政部還是掉以輕心，或是用些奇怪理由辯解，那麼就不難預測，搞不好又會有第三次重大外洩事件發生，「資安問題就是國安問題，內政部應趕快拴緊螺絲」。