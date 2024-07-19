基隆買生日蛋糕發霉！　大人吃3口「上吐下瀉」

▲有民眾買了生日蛋糕，卻發現內層已經發霉。（圖／翻攝自基隆人日常）

文／CTWANT

有民眾在基隆一家糕點店買了生日蛋糕，但吃了一口覺得味道有異，而且蛋糕內層已經發霉，半夜開始上吐下瀉，事後Google才發現不久前也有顧客受害。衛生局獲報後前往稽查，發現店家不符食品良好衛生規範準則，已要求業者立即改善，否則將開罰。

一名女網友在臉書《基隆人日常》透露，日前在仁四路一家糕點店買了生日蛋糕，吃了一口覺得酸酸的，仔細一看內層的餡料長了白白的毛，都已經發霉，好險及早發現沒讓小孩吃到，只有大人吃了3口半夜上吐下瀉。

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女網友搜尋Google評論，發現3個月前也有人買到臭酸的蛋糕，讓她十分傻眼，「好好的一個生日就被一個蛋糕給破壞了」。

對此，店家表示，顧客消費完隔天有來店裡退貨，老闆事後已致電顧客道歉，因為店家的疏忽造成顧客不便，聽聞顧客有出現身體不適症狀，相關醫療費用店家會負責。

▲衛生局前往稽查，要求業者限期改善。（圖／翻攝自基隆人日常）

基隆市衛生局收到民眾投訴後，已派員前往該販售場所及製作場所稽查，發現店家工作檯面及地面髒汙、清潔用品未專區存放、冰箱內食材未包覆存放、未填寫客訴紀錄及食品添加物未三專管理等不符食品良好衛生規範準則。另於現場抽查食材原料及抽驗產製麵包、蛋糕送檢。

基隆市衛生局已現場輔導業者立刻改善，加強衛生管理，並開立限期改善通知書，如屆期複查仍未改善者，將依違反《食品安全衛生管理法》第8條第一項規定，依同法44條裁處6萬以上至2億元以下罰緩。

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