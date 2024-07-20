武心級打造自信與韌性　基隆武崙國中獲永續影響力獎

▲基隆武崙國中獲2024臺灣教育影響力「永續影響力獎」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

因應國中生因生活壓力所造成心理議題比例偏高，基隆市武崙國中體認正向心理對學生身心發展之重要性，並符應教育部將「正向心理健康促進」納入健康促進學校推動的健康議題之一，學校團隊共同發展正向心理健康促進整合方案「武心級－打造自信與韌性」，獲得2024臺灣教育影響力－永續影響力獎。

武崙國中分析校內歷來輔導個案情形，發現學生在生活中受到課業、人際關係等議題，導致鬱悶不快樂的比例偏高，將正向心理健康促進列為重點發展計畫，組織健康促進團隊，與台師大健康促進與衛生教育學系合作，從教育理論著手，盤點現有資源，研讀相關書籍，體認身心健康是相輔相成，因此以學生身心均衡發展為目標，發展校本正向心理健康促進整合性方案，包括促進正向思考的「鍛心聯絡簿」，鼓勵學生參與多元活動「舞臺心成就」、培養在校運動習慣的「動動好心情」，親師交流座談的「教養療心法」以及開設高關懷課程的「心惺相惜箋」等五大面向。

教育處代理處長楊桂杰表示，基隆市潮濕多雨，天氣讓正向心理健康議題顯得重要，更有調查指出，國中階段學生有高達8%比例的學生，其壓力程度達嚴重等級以上，因此，促進國中生的心理健康刻不容緩。學生身心健康是教育最重要的核心價值，心理健康不能只是流於倡議，武崙國中發展促進心理健康之課程與活動，經實施後具有成就，值得肯定。

武崙國中校長陳政暉說，學校以《法式優雅的正向思考》一書為藍本，發展校本的正向思考聯絡簿，由2個班級試行一個月的介入課程，結合校內相關活動，以前後測確認實施成效，實驗發現在統計上有顯著進步，並以此結果參與教育部健康促進學校輔導計畫前後測成效評價，獲得特優之殊榮。

本次基隆市武崙國中以正向心理議題獲得2024臺灣教育影響力獎，一方面肯定學校致力於學生身心均衡發展的方向，從課程與活動中，讓學生累積成就與自信，培養其面對困難與挑戰的韌性，這些學習經驗將是學生十分受用的重要能力。