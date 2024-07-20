▲衛福部金卓越社區選拔，基隆榮獲歷年最佳成績。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市信義區智慧社區發展協會參加衛生福利部金卓越社區選拔，今（19日）由衛生福利部黃淑惠專門委員帶領委員團隊，於智慧里民活動中心進行實地選拔作業。智慧社區及相關合作單位齊聚，展現推動福利社區化及社區發展工作豐碩的成果，爭取佳績。

基隆市政府社會處楊玉欣處長蒞臨會場鼓勵社區。她表示，人活著最重要的事情就是感恩，感謝智慧社區以及所有協力夥伴的奉獻與努力；本次選拔是對社區優秀人才的肯定，更是凝聚社區力量的重要里程碑。

▲智慧社區發展協會郭建皇理事長與團隊夥伴齊聚，共同爭取佳績。

基隆市信義區公所吳曉慧區長表示，智慧社區是信義區的標竿社區，帶領周邊社區活絡發展。謝謝智慧社區為地方的付出，區公所也會持續和社區密切合作，在公私協力的夥伴關係中一同成長。

智慧社區發展協會郭建皇理事長表示，特別感謝蔡美玉里長、蕭淑華執行長等社區幹部長年的大力支持，並透過關懷據點、性別暴力防治計畫、社區旗艦計畫、環境教育、數位服務據點等計畫，落實福利服務。近年來，感謝中央的肯定，獲得「金點獎」、「國家環境教育獎」等殊榮。

本次選拔，是繼2018年社區獲得衛生福利部金卓越社區選拔「績效組甲等獎」以後，再次進階挑戰「卓越獎」，希望這次能再奪得好成績，讓社區的用心與付出能被大眾看見，並且朝向永續發展的目標邁進。