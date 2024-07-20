謝國樑主持食安會報　為市民飲食安全嚴格把關

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府113年第一次食品安全會報」18日下午在基隆市衛生局舉行，一向非常關注食安問題的市長謝國樑親自主持，會中除聽取市府各單位報告上半年執行成果外，並邀請專家學者針對執行策略及成果共同研討，以精進各項食安管理作為，並即時有效處理突發重大食安事件，確保市民飲食安全。

過去半年，基隆積極推動餐飲業衛生管理分級評核、餐飲業衛生自主管理、食品安全稽查輔導及抽驗（如農藥、重金屬殘留抽驗）、水產品藥物殘留監測、畜牧業不定期追蹤監測/輔導/稽查及抽驗、邀請HACCP委員進行學校午餐輔導，提升校園食安品質等作為，以締造「乾淨」、「衛生」、「安全」的飲食環境。

謝國樑對此特別勉勵及感謝團隊的努力，過去半年面對國內多起食安事件時，都在團隊的即時因應及共同努力下，讓市民能夠平順的渡過一連串的衝擊。對於余秀清委員在會中建議給予衛生單位同仁更多的獎勵，謝國樑也當場允諾，表示應該要祭出更多獎勵，感謝願意留下為食品安全把關的同仁。

衛生局長張賢政則提醒民眾，面對酷熱的天氣，食物保存不當容易變質，請大家應謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」之五要原則，才能有效預防食品中毒事件之發生。