消暑一夏車車市集賞車品嘗啤酒　南消再贈珍貴防火宣導

▲遠東百貨成功店、東門消防隊及 CFMoto 主辦這場活動，除品項豐富的二手市集及品嘗消暑啤酒之外，現場亦展示最新款的BMW摩托車，供愛車人士欣賞及選購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑期放假哪裡去？車車市集好去處，賞車拍照、品嘗消暑啤酒，還有東門分隊專業防火宣導跟你分享，這個週末南消七大東門消防隊與遠東百貨成功店準備了一場盛大的消暑活動。

本次活動由遠東百貨成功店、東門消防隊及 CFMoto 主辦，除了品項豐富的二手市集及品嘗消暑啤酒之外，現場亦展示最新款的BMW摩托車，供愛車人士欣賞及選購。但最重要是珍貴的伴手禮-東門消防隊警消與婦女防火宣導隊第一分隊所帶來的防火宣導，讓大家無償帶回，創造防火安全最大價值。

近來環境氣溫不斷攀升，民眾消暑電器使用頻率及時間接連創新高，同時為了消暑，也陸續規劃玩水行程，由其中可見可能發生的災害，因此東門消防隊帶領婦女防火宣導隊，頂著炎熱天氣結合車車市集活動進行防災教育宣導。

宣導內容包括因環境溫度高升可能發生的「熱傷害」，教導民眾如何在高溫環境下避免發生熱傷害，以及發生「熱傷害」時的處置方式，是這個項目的宣導重點。再者，暑期玩水活動一定有，每每暑假一到，各種玩水行程都會有，但是如何玩得安全、玩得開心，東門消防隊也一併分享給大家。另外，消暑電器如何選購以及正確的使用方法，一樣完整不漏地與大家分享。

最後，安裝「住宅用火災警報器」是不可或缺的宣導項目，有效又實用的小物-住警器，已在實際火災案件中發揮其專有的預警功能，提醒受災戶於第一時間進行滅火及避難，讓多數受災戶免於發生傷亡，因此「安裝住警器」與「安太歲」同樣重要，大家一定不可疏忽喔。此次活動內容活潑有趣，大人逛市集聽宣導，小孩買禮物扮消防員，整個會場歡樂融融，讓大家共度一個悠閒的假日午後。

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示，炎炎夏日、高溫酷熱，除了防災意識不可缺之外，從事戶外活動的時候，務必隨時注意水分的補充，以避免熱傷害找上身，讓暑期活動留下缺憾。

消防局長李明峯懇切叮嚀，暑期活動樣樣有，海邊溪流玩水務必到安全水域，並整備救生器材隨行，為自己提供一個安全的遊樂環境。

市長黃偉哲就進來環境溫度居高不下的情形指出，市民在消暑的同時，務必注意自身的安全，不論是家電用品的使用，或是戶外活動的參與，都必須做好安全的準備，才能真正消暑一夏！