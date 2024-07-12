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精進化學災害搶救技能　南消第四大隊辦理化災演練如臨實境

▲台南市消防局第四大隊，11日上午9時於安定工業區「永捷創新科技股份有限公司」辦理場所自衛消防編組及化學災害搶救應變演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊，11日上午9時於安定工業區「永捷創新科技股份有限公司」辦理場所自衛消防編組及化學災害搶救應變演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局四大隊，11日上午9時於安定工業區永捷創新科技公司，辦理場所自衛消防編組及化學災害搶救應變演練，該場所係屬高度危險工作場所、毒化物及公共危險物品場所，廠內儲存多種化學物質並緊鄰其他工廠，期望加強員工初期自衛消防編組應變搶救，同時提升消防人員對於化災搶救的應變能力。

▲台南市消防局第四大隊，11日上午9時於安定工業區「永捷創新科技股份有限公司」辦理場所自衛消防編組及化學災害搶救應變演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次參演單位由消防局第四大隊所屬安定、南科、善化、新市、大內、新化、山上等，共計出動15輛消防車及警義消35人進行演練，其中演練項目除工廠自衛消防編組外，另包含化災搶救程序(H.A.Z.M.A.T)、危險區域劃設(熱區、暖區、冷區)、受困人員救出等演練項目。情境假定工廠內不明化學物質洩漏，廠區啟動自衛消防編組進行初期應變、通報避難及安全防護外，著重於消防人員接獲工廠資訊後之應變能力，同時因化學品洩漏有汙染之虞，現場劃設熱區、暖區及冷區，進行相關除汙作業。另依消防法「資訊權」規定工廠管理權人應提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，讓消防人員掌握正確即時之救災資訊，確保消防人員救災安全。

▲台南市消防局第四大隊，11日上午9時於安定工業區「永捷創新科技股份有限公司」辦理場所自衛消防編組及化學災害搶救應變演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保表示，當化學災害發生時，工廠如能落實執行各項消防編組及任務分工，即早通報消防局且提供正確的化學危害辨識，並與消防單位搭配廠區聯防救災，可提升化學災害搶救效率，降低現場危害風險。

▲台南市消防局第四大隊，11日上午9時於安定工業區「永捷創新科技股份有限公司」辦理場所自衛消防編組及化學災害搶救應變演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，化學災害搶救有別於一般火災案件，具有高度危險性與不確定性，應以最高規格搶救方式進行應對，消防局在市長黃偉哲的支持下，近年不斷更新救災裝備及相關訓練，加強消防人員的自我防護，且秉持「做的對，比做得快重要」的原則，將災害損失降至最低，更能守護台南市民生命財產安全。

▲台南市消防局第四大隊，11日上午9時於安定工業區「永捷創新科技股份有限公司」辦理場所自衛消防編組及化學災害搶救應變演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最後，第四大隊提醒市民朋友，近期夏日炎熱注意居家用火用電安全，並請各場所工廠落實自衛消防編組工作，另透過定期電器檢查及員工演練，降低廠區災害風險的發生。

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