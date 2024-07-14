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農糧署提供3種簡易切西瓜技巧　教戰「不沾手吃瓜」

▲農糧署教戰3種切西瓜技巧。（圖／翻攝農糧署臉書）

▲農糧署教戰3種切西瓜技巧。（圖／翻攝農糧署臉書）

記者楊惠琪／台北報導

夏日熱浪來襲，清涼多汁的西瓜是天然的消暑聖品之一，但整顆西瓜買回家到底要怎麼切才好？農業部農糧署在臉書粉專分享3種簡易的切西瓜技巧，有可以輕鬆去籽的「對紋切」、優雅品嚐的「不沾手切」，還有方便拿取的「井字切」。

農糧署教戰，最常見的西瓜切法是「對紋切」，西瓜籽會沿著深色花紋處生長，因此切西瓜時只要沿著果皮淺色花紋邊緣處切，吃瓜挑籽最方便。

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若想要優雅品嚐，則可使用「不沾手切」，先將西瓜剖半、果肉朝上，果肉切割成井字狀，再沿著果皮切割，即可使用湯匙挖取。

還有方便拿取的「井字切法」，將西瓜剖半、果肉面朝下，先直切再橫切如井字狀，果肉便呈長條型，可以輕鬆拿取享用。

農糧署指出，民眾到市場買西瓜，若整顆完好未切，可放陰涼通風處4至5天或放置冷藏約2至3周；若直接購買切片西瓜，則要用保鮮膜包覆切口，放入冰箱冷藏並盡快吃完。

農糧署說，西瓜依果肉顏色可略分為紅、黃兩類，紅肉富含維生素A及茄紅素，常見有紅肉大西瓜（華寶）、紅肉小西瓜（黑美人、台農6號、甜美人），及黃皮小西瓜（黛安娜）等；黃肉則含較多瓜胺酸成分，常見有黃肉或黃橙肉小西瓜（新蘭、甜佳人、金蘭），或是黃皮橙肉小西瓜（澎湖5號）。

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