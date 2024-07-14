南消一大隊關子嶺健走活動辦宣導　讓防火防災觀念從家庭紮根

▲台南市消防局一大隊14日於勞工局辦理之「全國職場安全週」勞工關仔嶺健走活動，結合消防局暑期宣導活動，針對參與勞工朋友及其家人實施防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局一大隊14日於勞工局辦理之「全國職場安全週」勞工關仔嶺健走活動，結合消防局暑期宣導活動，針對參與勞工朋友及其家人實施防火宣導，以建立正確防火、防災觀念及遇災害時應變能力，讓防火知識從日常紮根。

宣導活動設置體驗項目，為救護CPR及防震三部曲「趴下、掩護頭部、穩住」，讓與會民眾了解火災時濃煙流動情形及初期滅火及避難逃生的重要性。活動中消防人員除向參與活動的民眾宣導防火防災知識，也介紹消防員消防衣帽鞋、空氣呼吸器等個人裝備及車輛救災救護器材，現場也提供小小消防衣供小朋友穿著拍照，透過寓教於樂方式讓大家體驗消防人員的工作內容及辛勞。

第一救災救護大隊長陳博文表示，分隊駐地位於仙草國小關嶺分校，分隊同仁平時即藉地利之便與師生們互動，傳播消防知識使每位孩童都能成為小小消防員。另因所轄臺南第一高峰大凍山常有民眾健行，不少民眾會趁暑假到山林野溪戲水、消暑。若上游山區暴雨，容易造成下游溪水暴漲，衍生溺水或受困案件，提醒戲水民眾小心，並呼籲下載「消防防災e點通App」，即時注意戲水區域天氣狀況。

消防局長李明峯期望透過類似宣導活動，讓民眾熟悉消防工作，增加防火安全觀念，落實防災教育家庭紮根。近期火災案件多起因煮食不慎，民眾烹煮時應有「人離火熄」的觀念，並選用具有相關安全防護裝置爐具，避免因疏忽致使乾燒引火釀災，或因烹煮食物湯汁溢出，致使爐火熄滅而造成瓦斯外洩所產生的危害。居家要安裝「住宅用火災住警器」，在火災擴大之前可偵測到火煙，提早預警、反應，進而早期滅火或逃生避難，保護生命財產安全。