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「消防安全知多少，消防職人報你哉」　南消六甲辦理防火宣導

▲台南市消防局第二大隊六甲分隊，13日特地與麻豆區社工處共同邀請社區家家戶戶前來七甲里活動中心，參加親子防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊六甲分隊，13日特地與麻豆區社工處共同邀請社區家家戶戶前來七甲里活動中心，參加親子防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假已到來，台南市消防局第二大隊六甲分隊，13日特地與麻豆區社工處共同邀請社區家家戶戶前來七甲里活動中心，參加親子防災體驗營活動，學習防火防災知識，實地親手體驗滅火器、消防栓操作，獲益良多。

▲台南市消防局第二大隊六甲分隊，13日特地與麻豆區社工處共同邀請社區家家戶戶前來七甲里活動中心，參加親子防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次宣導為加強民眾關於電器火災的防範作為: 防範電氣火災應謹記「以下原則」，包括「用電不超載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「插座不用不插」、「電器旁不放易燃物」以及「不使用無安全標章產品」，家中應安裝住宅用火災警報器，才能降低火災風險。

▲台南市消防局第二大隊六甲分隊，13日特地與麻豆區社工處共同邀請社區家家戶戶前來七甲里活動中心，參加親子防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，秉持著市長黃偉哲安全大台南的施政理念，守護民眾生命財產安全，透過大型宣導活動，學習的防火宣導知識，提升每位市民朋友的防災意識，減少生命財產損失。

▲台南市消防局第二大隊六甲分隊，13日特地與麻豆區社工處共同邀請社區家家戶戶前來七甲里活動中心，參加親子防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，此次辦理親子防災宣導活動，對於孩童基礎教育十分重要，更讓家長、小孩可以一起學習防災知識，並且以自身知識傳達給其他家人知悉，以達到減災效果。另外，更特別提醒天氣炎熱，要提醒家中孩童切勿至危險水域戲水，應選擇至有救生員的合法游泳池，防止溺水憾事發生。

▲台南市消防局第二大隊六甲分隊，13日特地與麻豆區社工處共同邀請社區家家戶戶前來七甲里活動中心，參加親子防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊六甲分隊，13日特地與麻豆區社工處共同邀請社區家家戶戶前來七甲里活動中心，參加親子防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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