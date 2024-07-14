夏季來臨！南消四大辦理義消船艇專業訓練　強化水域救災技能

▲為確保民眾戲水安全及強化義消人員執行水域救生搶救應變能力，南消第四大隊安定義消分隊，於14日早上與善化義消分隊及新市義消分隊聯合舉辦水域救生搶救專業訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

天氣炎熱並伴隨暑期汛期來臨，許多民眾紛紛前往溪水處遊憩，為確保民眾戲水安全及強化義消人員執行水域救生搶救應變能力，南消第四大隊安定義消分隊於14日早上9 時與善化義消分隊及新市義消分隊聯合舉辦水域救生搶救專業訓練，在安定區曾文溪畔進行裝備器材操作及救生技能實作演練，本次參訓共計31人。

本次訓練課程包括船艇操作及搬運、船外機操作要領及保養維修、水域相關救援器材介紹及操作(如：拋繩槍及拋繩袋等)，訓練過程中，模擬不同情境實施駕駛(S.O.Z型)訓練，並搭配救生圈、魚雷浮標等救生器材實際演練水上救生救溺，藉以加深參訓人員對船艇操作之熟悉度。另搭配國內外救援案例，激發參訓人員各種搶救狀況之思考及判斷，發揮整體最大救災能力。

第四大隊大隊長蔡國保表示，水域救援訓練是日常訓練的重要一環，尤其在防汛期間更加重要。這次訓練讓參訓人員熟悉各式水域救援技巧，包括水上救生、船艇操作、溺水病患的救援與處置等。透過模擬真實情況的訓練，藉以提升水域救援能力，保護市民生命財產安全。

消防局長李明峯亦表示，防汛期來臨，消防局從4月份起就開始超前部署及整備水域救生器材船艇，期透過落實平時操作訓練，在民眾有需要及時伸出援手，減少生命財產損失。

市長黃偉哲呼籲民眾，在進行水上活動時，切勿輕忽任何有可能發生的危險，應選擇有政府公告合格及具有救生員警戒的水域進行水上活動，才能有效保障自身生命安全。