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外國遊客行李「塞爆京都公車」！　日教授發文怨：害人無法下車

▲▼外國遊客行李「塞爆京都公車」！　日教授發文怨：害人無法下車。（圖／翻攝自@kasobus）

▲日本教授表示，明明政府已經規定禁帶大型行李搭公車，卻還是有觀光客不聽勸導。（圖／翻攝自@kasobus）

文／中央社

日本龍谷大學教授井上學6月在社群平台分享一張照片，畫面為京都市公車走道被外國觀光客攜帶的大型行李箱塞滿，引發網友熱議。專家認為，現在或許是考慮採取管制措施的時候。

日本富士新聞網報導，照片拍攝時間是今年6月某天晚間9時過後，場景在一輛京都市公車內。

幾名看似外國觀光客的乘客，因為帶著大型行李箱上車，人加行李箱完全塞滿車內通道。車上還有許多下班的市民乘客，由於大型行李箱阻礙行走，造成公車因乘客花不少時間上下車而延誤。

井上在貼文中表示，「明明沒有塞車，為何晚間的京都市公車會延誤？您明白是什麼原因嗎？無法挪開（行李箱）、無法下車、要花很多時間」。

他受訪時說，有些遊客晚間抵達京都站要前往下榻飯店時，會帶著大型行李箱搭公車，「也有乘客方面的問題，希望讓大家知道公車延誤的原因」。

報導指出，對到京都觀光的外國客來說，京都市公車是非常方便的交通工具。

根據記者觀察，確實有外國觀光客會揹著大背包、拖著大型行李箱搭京都市公車，也可以看到剛下車的兩名外國觀光客站在公車門附近不動，隨身的大型行李箱已擋住其他乘客動線。

儘管京都市政府呼籲觀光客不要攜帶大型行李箱搭公車，但這種情況仍然屢見不鮮。

京都市民對此相當苦惱說，外國觀光客帶著大型行李搭公車把空間都占滿，他們就無法搭上公車，自己也曾為此上課遲到。

還有當地民眾說，「要是我的話（帶著大行李）一定會搭計程車」。

不過，外國觀光客之所以選擇搭公車不搭計程車，考量其實也很簡單。

來自美國的觀光客說，「日本計程車的費用太貴了」；來自丹麥的旅客也說，「因為短程所以搭公車，計程車太貴了」。

日本旅行分析師鳥海高太朗認為，會造成大型行李箱被帶上公車的原因，可能跟許多外國觀光客對寄放行李感到不安，及利用手機App就能輕鬆搭乘公車有關。

談到未來的因應作為，鳥海說，現在或許是考量採取相關管制措施的時候了，包括禁止攜帶超過一定大小的行李箱搭公車等。

 
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