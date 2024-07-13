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外國遊客變肥羊！日本店家曝「雙重定價」苦衷　專家：難以信服

文／中央社

疫情後報復性旅遊加上日圓貶值，日本湧入大批外國觀光客，為了因應隨之而來的「觀光公害」問題，許多地方開始實施外國人支付更高價錢的「雙重定價」策略。對此，專家指出，必須明確說明「僅有外國人」得付更多錢的理由，否則難以令人信服。

面對觀光客快速增長帶來的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊），日本許多地方地方政府正在檢討開徵住宿稅。據統計，至今有12個自治體已開徵或預定開徵，另有逾30地正研議跟進。

▲▼外國觀光客在日本吃拉麵。（圖／達志影像／美聯社）

▲外國觀光客在日本吃拉麵。（圖／達志影像／美聯社）

京都市也因為途經旅遊景點的巴士等大眾交通工具擠滿觀光客，導致一般市民難以乘車，使得京都市當局考慮研擬更改收費制度，向觀光客收取比一般市民更高的票價，希望以差別定價方式改善情況。

近來也有旅客在餐廳消費時發現，日文與英文菜單上的定價竟然不同，在網路引發爭議，質疑把外國客當肥羊宰。儘管有店家出面解釋，英文菜單是為了外國客人制定的套餐，又或是因為要服務外國客人而增加的接待成本，但普遍不被接受。

「讀賣新聞」實際走訪位於澀谷、今年4月才開幕的一家燒烤餐廳，店員正用英文向一名台灣旅客介紹食材與食用方式。這名客人享用的是餐廳的平日午餐，可以用7678日圓的價格，吃到約60道吃到飽美食，菜色包括鮪魚生魚片等。不過，日本客人和住在日本的客人，享用同樣餐點卻有1100日圓的優惠折扣，店家實際上使用了「雙重定價」。

這名台灣旅客表示，他是透過社群媒體知道這家店，對於被收取更高價格，他表示，「金額差別不大，所以我不在意。日本的東西很好吃，店員的態度也很好。」

▲▼心齋橋筋是許多人到大阪必訪的熱門景點。（圖／記者謝盛帆攝）

▲日本為了因應隨之而來的「觀光公害」問題，許多地方開始實施外國人支付更高價錢的「雙重定價」策略。（圖／記者謝盛帆攝）

店家會在顧客進門時檢查是否會說日語，或是否持有在留卡，以判斷對方是否為外國客人。由於外國客人占整體客人比例約2成，因此安排現場4、5名店員中必定有1人會說英語，能夠向外國客人解釋如何取用食物和燒烤食材。

公司社長米滿尚悟表示，「由於服務（外國客人）的成本和時間會增加，導致人事費用上升，我們別無選擇，只能做出差別定價。」

兵庫縣姬路市的世界遺產姬路城去年約有45萬名外國觀光客，創下歷史新高。原本18歲以上民眾不分國籍，門票價格都是1000日圓（約新台幣209元），不過姬路市長清元秀泰透露，正評估將票價調漲約4倍，並僅針對外國遊客，引發軒然大波。

清元6月16日在姬路市舉辦的一場國際會議上表示，「我正在考慮提高票價，希望外國人付30美元，市民付5美元左右」，作為維護並管理城堡的費用，以及培訓人才來繼承製瓦等技能。

他隨後也在隔日舉辦的記者會上表示，「對於外國遊客差別定價，是全球都在實行的措施」，請求外界理解。

▲▼姬路城，白鷺城,姬路市,百大名城。圖／黃士原攝

▲姬路城正評估將票價調漲約4倍，並僅針對外國遊客。（圖／記者黃士原攝）

實際上，著名觀光設施對於外國遊客收取更高的費用，在海外並不少見。像是印度的泰姬瑪哈陵，印度國民支付的票價換算為日幣約為100日圓，外國遊客則是21倍的2100日圓。埃及的吉薩金字塔，埃及國民票價約200日圓，外國遊客1800日圓。柬埔寨國民可以免費參觀吳哥窟，外國人要支付約5900日圓。

根據文化廳與消費者廳，日本允許設施的設立者自行決定對日本人和外國人實施「雙重定價」，但目前尚未掌握已經實施這種制度的公共設施。

地方政府首長對此態度不一。大阪城所在的大阪市長橫山英幸表示，「現階段我們不打算採用，但也不排除為選項之一。」京都府知事西脇隆俊則在6月27日的記者會上表示，「毫無理由就實施雙重定價，這很難辦到。」名古屋城所在的名古屋市長河村隆在7月1日記者會上說，「外國人的觀感會很差，我沒有考慮過（雙重定價）。」

大東文化大學的觀光政策教授塚本正文表示，「受到日圓疲軟和薪資上漲停滯影響，外國觀光客和日本客人的購買能力出現差距，因此民間企業導入雙重定價制度，這是很自然的事情。不過，這種明確針對外國人的定價制度，恐怕不適合用於非營利的地方政府觀光設施。」

日本綜合研究所主任研究員藤山光雄表示，「政府目標是在2030年之前，達成每年接待外國遊客6000萬人次。各設施今後會需要增加外文標語，以及相關人才的費用，這筆費用要如何負擔，需要更廣的討論。如果能向外國遊客解釋，較高的定價會用在哪些地方，或許能有稍微提高價格的空間。」

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