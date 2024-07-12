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台北公車路線命名「顏色藏玄機」　網驚呼：活這麼大才知道

撘公車是許多台北人的日常。（示意圖，本刊資料照）

▲搭公車是許多台北人的日常。（示意圖，資料照）

圖文／鏡週刊

搭公車是許多台北人的日常，而公車路線百百種，有住在台北市的網友爆出「台北冷知識」，原來「帶有顏色的」的公車路線名稱，其實藏有意義，網友得知後驚呼「活這麼大才知道」。

一名住在士林的網友近日在Threads上發文「活這麼大才知道的台北冷知識」，原來台北公車前面有顏色字的如：紅12、藍19等，就代表「這台公車有到那個顏色線上的捷運站」，例如紅12會到石牌跟士林站。原PO表示，自己得知後大為驚訝，長期以來都誤會，以為只是數字不夠用。

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該篇貼文在Threads上吸引近8,000讚，有網友網然大悟說，「難怪士林都是紅開頭公車」「真的是冷知識，今天才知道」「我的天，紅藍棕顏色的部分我到現在才知道」、「長知識了」。就連生於台北市的民進黨前發言人謝佩芬都留言，「原來如此！我也以為是數字不夠用欸！」

有人指出，「顏色開頭的路線編號，設計之初是作為捷運末班車的接駁公車，但到後期根本亂了，應該說是整個雙北公車編號系統都亂掉了」。另有人補充說明，「還有分為都在哪條道路的XX幹線，比方說民權幹線之類的（原本也是數字」。

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