台北公車路線命名「顏色藏玄機」　網驚呼：活這麼大才知道

▲搭公車是許多台北人的日常。（示意圖，資料照）



圖文／鏡週刊

搭公車是許多台北人的日常，而公車路線百百種，有住在台北市的網友爆出「台北冷知識」，原來「帶有顏色的」的公車路線名稱，其實藏有意義，網友得知後驚呼「活這麼大才知道」。

一名住在士林的網友近日在Threads上發文「活這麼大才知道的台北冷知識」，原來台北公車前面有顏色字的如：紅12、藍19等，就代表「這台公車有到那個顏色線上的捷運站」，例如紅12會到石牌跟士林站。原PO表示，自己得知後大為驚訝，長期以來都誤會，以為只是數字不夠用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該篇貼文在Threads上吸引近8,000讚，有網友網然大悟說，「難怪士林都是紅開頭公車」「真的是冷知識，今天才知道」「我的天，紅藍棕顏色的部分我到現在才知道」、「長知識了」。就連生於台北市的民進黨前發言人謝佩芬都留言，「原來如此！我也以為是數字不夠用欸！」

有人指出，「顏色開頭的路線編號，設計之初是作為捷運末班車的接駁公車，但到後期根本亂了，應該說是整個雙北公車編號系統都亂掉了」。另有人補充說明，「還有分為都在哪條道路的XX幹線，比方說民權幹線之類的（原本也是數字」。

更多鏡週刊報導

廁所按下紅色按鈕「秒變夜店」！ 81萬人搶看：台灣啥時也能裝

去威權崇拜！國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂 文化部：轉型正義將持續

詹詠然克服「10年隱疾」 回歸球場拚奧運：為中華隊全力以赴