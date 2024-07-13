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韓逆子「伴屍4天」！殘殺老母　爽躺遺體旁睡覺看電視　

▲▼媒體，電視，有線電視，頻道，黨政軍，遙控器。（圖／視覺中國）

▲男子殺害母親後，竟在遺體旁生活4天。（示意圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

南韓一名逆子殘忍殺害母親後，竟然若無其事伴屍數日，每天躺在母親遺體旁生活、睡覺，直到哥哥發現後報警才被捕。如今二審結果出爐，法官決定加重刑期，判其27年徒刑。

根據《韓聯社》報導，司法界消息指出，首爾高等法院刑事2部13日宣判因殺害直系親屬罪被捕的52歲被告27年有期徒刑。被告在一審宣判中被判22年。

該名住在首爾冠岳區的男子2023年9月21日毫無理由多次暴打前來住處探望他的78歲母親，最終導致其死亡。直到同年9月25日，被告的哥哥聯絡不上母親，親自前來，赫然發現母親的遺體後才連忙報警。

警方獲報後隨即將男子逮捕，然而調查過程中卻發現，男子殺害母親後非但沒有悔意，在被哥哥發現以前，竟伴屍多日，每天就這樣在母親的遺體旁生活、看電視，晚上則是和屍體一起睡覺。

被告曾有多項前科，並因此入獄服刑，出獄後沒有穩定收入，一直靠死者接濟。被告母親不但提供他生活費，還經常到兒子家中幫忙打掃房間。然而被告在調查和審判過程中，不斷聲稱死者試圖嫁禍他殺害，並否認死者是他的母親。

一審法院認為，被害人為維持生計勤奮工作，擔心兒子暴力傾向發作，努力照顧他，然而被告犯案後卻毫無悔意，也沒有表現出哀悼之情，甚至否認犯罪，態度極不負責任，因此宣判其22年有期徒刑。

二審法院則指出，被告在殺人後沒有對被害人進行任何救助，在調查和審判過程中提出無法讓人信服的主張，認為一審的刑罰過輕，因此決定加重刑期，判其27年有期徒刑。

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