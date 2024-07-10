　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆安樂高中正德樓拆除改建　謝國樑：打造嶄新專科教學大樓

▲基隆安樂高中正德樓拆除改建。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆安樂高中正德樓拆除改建工程動工。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

陪伴基隆市立安樂高中學子57年的正德樓，教育英才無數，如今校舍已逾50年使用年限，將拆除後興建地上5層、地下1層共30間教室的嶄新專科教學大樓，市長謝國樑今（10日）率基隆市教育處長楊桂杰及工務處長陳耀川主持開工動土典禮，期許完工後提供安中學子更加優質的學習場域。

安樂高中招生成績優異，是基隆學子升高中首選，畢業校友林小姐表示，「安樂高中正德樓是在學期間陪伴我們點點滴滴的一棟大樓，記錄著我們的學習回憶，雖然不捨正德樓，但有新的專科大樓可以使用，造福我們安中的學弟妹，也是功德一件」；學校成立於1966年，隔年正德樓落成啟用，且委託美術班師生特別在中庭設計文字圖形的裝置藝術，陪伴安中師生近一甲子，是安中人的美麗生活回憶，感謝正德樓功成身退。

▲基隆安樂高中正德樓拆除改建。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑表示，工程總預算金3億6,800多萬元，包括教育部國教署補助2億1,000多萬元、基隆市政府自籌1億5,800多萬元，目前安樂高中設有高中部及國中部，正德樓為1961年代創校時期興建之校舍，現今教室空間不足，因此市府特別編列預算及爭取教育部國民及學前教育署補助經費，進行拆除改建工程，將在正德樓拆除後，設置嶄新的專科教學大樓。

楊桂杰表示，對於學生安置處理絕對會審慎進行，也感謝安樂國小及中山高中的協助及配合，讓工程施工期間不會影響學生受教權。

▲基隆安樂高中正德樓拆除改建。（圖／記者郭世賢翻攝）

楊桂杰指出，校舍設計則因應校園地形高層差、順應基地環境，將新專科教學大樓與上層中庭平齊，延伸中庭廣場空間、提升校區教學動線便利性，一舉解決教室空間不足問題；同時利用原正德樓後半段空間規畫興建極限運動滑板場、攀岩場，東側及機車棚規劃設計為綠化庭園，讓安中學子將擁有更完善的學習環境。

正德樓拆除改建工程由吳坤霖建築師事務所規畫設計與監造，勝岳營造公司負責興建，採鋼筋混凝土結構，興建地上5層，地下1層建築，規畫普通教室26間，專科教室4間，共計30間教室，預計113年8月完成正德樓拆除，2026年9月完工啟用。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆起風了！七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

►基隆港警「基652號」巡邏警艇啟航　總隊長林温柔：彰顯執法決心

►基隆舊正濱派出所華麗轉身　Zhengbin Coffee x DEEMOⅡ開幕

►超強卡司精彩不斷！基隆浪曲嘉年華7／27、28點燃夏日熱潮

ET快訊
快訊／柯旻豪重獲自由畫面曝！　爸籌50萬救子
海溫飆升至31度「紅到發紫」　氣象粉專警告：恐成颱風大補丸
快訊／威震董座挨槍畫面曝！雙手掌被子彈貫穿奔逃...小弟躺地
快訊／鄭文燦1200萬交保　高院火速二度撤銷發回更裁
吳明達中槍就醫！員警院外待命防「黑幫火拚」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台66線高架化「穿衣改衣」工程　完工可降低肇事率60％

新住民友善自然環境種仙草　陳昱璇獲移民署築夢計畫補助

基隆安樂高中正德樓拆除改建　謝國樑：打造嶄新專科教學大樓

台鐵全台運量第二！桃園新站開工　張善政：重塑城市地景

勞動署照顧服務就業獎勵　電子業主管轉身穩定就業

基隆市全民運動場館全面修繕　獲核定1億8616萬...歷年最高

希望之丘兒童共融遊戲場啟用　邱佩琳：讓基隆變得更好

南投劇場藝術季8月起至11月全縣巡演　5團隊獲選在地傑出表演團隊

南投縣戶外教育走讀嘉年華邁入第8年　擴大集結30業者提供課程

口湖新港南道破損恐危漁民遊客安全　張嘉郡丁學忠會勘盼改善

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

問退麻醉老公「愛不愛我？」　他2秒後茫喊：不愛...GG惹

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

唐治平怒了！批檢警互踢皮球　沒先告知驗屍事宜：荒謬噁心

台66線高架化「穿衣改衣」工程　完工可降低肇事率60％

新住民友善自然環境種仙草　陳昱璇獲移民署築夢計畫補助

基隆安樂高中正德樓拆除改建　謝國樑：打造嶄新專科教學大樓

台鐵全台運量第二！桃園新站開工　張善政：重塑城市地景

勞動署照顧服務就業獎勵　電子業主管轉身穩定就業

基隆市全民運動場館全面修繕　獲核定1億8616萬...歷年最高

希望之丘兒童共融遊戲場啟用　邱佩琳：讓基隆變得更好

南投劇場藝術季8月起至11月全縣巡演　5團隊獲選在地傑出表演團隊

南投縣戶外教育走讀嘉年華邁入第8年　擴大集結30業者提供課程

口湖新港南道破損恐危漁民遊客安全　張嘉郡丁學忠會勘盼改善

才剛入住！嘉義20多歲女酒店墜樓亡　民眾馬路上見屍嚇傻

蔚山Irene加入統一師啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

快訊／柯旻豪重獲自由畫面曝！SBL假球收押235天　爸籌50萬救子

吳慷仁幫罕病童沐浴動作熟練！全聯捐款功能升級「全支付也能捐」

凌濤將成立專案小組查鄭文燦　張善政「尊重議員職權」回應了

「國會改革案緊急處分」開庭　憲法法庭攻防高潮迭起

陳聖平「能力比我好太多」　郭嚴文謙虛：我只是堪用

快訊／威震董座挨槍畫面曝！雙手掌被子彈貫穿奔逃...小弟躺地

快訊／鄭文燦涉貪交保二度發回！高院聲明曝更裁理由

速霸陸「最速WRX」午夜版亮相！670匹、全車碳纖維僅重1120公斤

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

捷運幸福站立體停車場今起免費

鄭文燦交保檢抗告　凌濤申請維安加固

桃園吸引移居　推行人口政策獲內政部表揚

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

台南楠西消防分隊防範電器火災攜手居服員防災

手工塔專賣店推60種口味　蛋黃酥名店「雙色爆米花」上市

北港武德宮AI解籤詩30秒翻文言文

無人拉麵反遭網抓包食安　衛生局稽查4缺失

台南區高中職免試入學分發完成錄取率99.60％

獨木舟橫渡小琉球出狀況　屏縣府加強水域安全

夏天臉部頭皮出油導致痘痘發臭禿髮王正坤醫師說分明

台南透天厝「煮飯氣爆」巨響竄火　一家三口送醫

南投市6座公園獲中央補助2100萬改善兒童遊戲場

更多熱門

相關新聞

希望之丘兒童遊戲場啟用　讓基隆變得更好

希望之丘兒童遊戲場啟用　讓基隆變得更好

乘載無數在地基隆人兒時記憶的中正公園遊戲場，經過市府向中央爭取補助重新整建成為現代化的親子共融遊戲場，除保留市民記憶中的大象藝術裝置，另新設三層樓高的遊戲塔等多項新穎遊樂設施，今（10日）由副市長邱佩琳偕同國土管理署副署長徐燕興共同主持開幕儀式，歡迎大小朋友利用暑假期間來中正公園體驗嶄新的遊戲設施。

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

「信義有愛」籃球賽　謝國樑：歡迎市民踴躍報名

「信義有愛」籃球賽　謝國樑：歡迎市民踴躍報名

七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

「拆樑危機」沒在怕！　謝國樑喊無壓力：相信我會獲得最後勝利

「拆樑危機」沒在怕！　謝國樑喊無壓力：相信我會獲得最後勝利

關鍵字：

基隆安樂高中正德樓謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

即／天龍三溫暖爆槍響　威震董座和司機中彈

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

問退麻醉老公「愛不愛我？」　他2秒後茫喊：不愛...GG惹

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面