基隆安樂高中正德樓拆除改建　謝國樑：打造嶄新專科教學大樓

▲基隆安樂高中正德樓拆除改建工程動工。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

陪伴基隆市立安樂高中學子57年的正德樓，教育英才無數，如今校舍已逾50年使用年限，將拆除後興建地上5層、地下1層共30間教室的嶄新專科教學大樓，市長謝國樑今（10日）率基隆市教育處長楊桂杰及工務處長陳耀川主持開工動土典禮，期許完工後提供安中學子更加優質的學習場域。

安樂高中招生成績優異，是基隆學子升高中首選，畢業校友林小姐表示，「安樂高中正德樓是在學期間陪伴我們點點滴滴的一棟大樓，記錄著我們的學習回憶，雖然不捨正德樓，但有新的專科大樓可以使用，造福我們安中的學弟妹，也是功德一件」；學校成立於1966年，隔年正德樓落成啟用，且委託美術班師生特別在中庭設計文字圖形的裝置藝術，陪伴安中師生近一甲子，是安中人的美麗生活回憶，感謝正德樓功成身退。

謝國樑表示，工程總預算金3億6,800多萬元，包括教育部國教署補助2億1,000多萬元、基隆市政府自籌1億5,800多萬元，目前安樂高中設有高中部及國中部，正德樓為1961年代創校時期興建之校舍，現今教室空間不足，因此市府特別編列預算及爭取教育部國民及學前教育署補助經費，進行拆除改建工程，將在正德樓拆除後，設置嶄新的專科教學大樓。

楊桂杰表示，對於學生安置處理絕對會審慎進行，也感謝安樂國小及中山高中的協助及配合，讓工程施工期間不會影響學生受教權。

楊桂杰指出，校舍設計則因應校園地形高層差、順應基地環境，將新專科教學大樓與上層中庭平齊，延伸中庭廣場空間、提升校區教學動線便利性，一舉解決教室空間不足問題；同時利用原正德樓後半段空間規畫興建極限運動滑板場、攀岩場，東側及機車棚規劃設計為綠化庭園，讓安中學子將擁有更完善的學習環境。

正德樓拆除改建工程由吳坤霖建築師事務所規畫設計與監造，勝岳營造公司負責興建，採鋼筋混凝土結構，興建地上5層，地下1層建築，規畫普通教室26間，專科教室4間，共計30間教室，預計113年8月完成正德樓拆除，2026年9月完工啟用。