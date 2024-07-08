「信義有愛」籃球賽7／27登場　謝國樑：歡迎市民踴躍報名

▲基隆「信義有愛」籃球賽7月27日登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提倡運動風氣，鼓勵青少年於暑假期間運動健身，基隆市深美國小、基隆市婦女會、市議員何淑萍服務處及信義區各里辦公處等單位共同辦理「信義有愛」三對三籃球賽、親子投籃賽，今年再增加慢飛天使趣味活動，市長謝國樑今（8日）特別出席活動記者會表達支持，並呼籲市民朋友把握今明兩天踴躍報名共襄盛舉。

謝國樑在活動記者會中指出，「信義有愛」籃球賽是非常有意義的親子及籃球活動，自去年開始舉辦他就特別到場參與並表達支持，另外基隆市未來即將引進SBL籃球隊，希望讓職業籃球也進入基隆，讓在地的籃球選手有更好的職涯規劃，希望在各界的積極推動之下，讓基隆市成為籃球城市。

「信義有愛」三對三籃球賽、親子投籃賽、慢飛天使運球比賽訂於7月27日（六）假深美國小籃球場（基隆市信義區深美街198號）舉辦，其中三對三籃球賽分為國小組（20121年8月31日後出生）、國中組（2009年8月31日後出生）兩個組別，每隊四人；親子投籃賽（限家長與國中、小學生）每隊二人；慢飛天使（國小資源班學生）。

報名至7月9日17:30截止，活動免報名費，報名地點：一、市議員何淑萍服務處（深澳坑路1-53號），唐主任0933-769161。二、信義區各里辦公處或掃描QR CODE網上填寫報名表。完成報名並報到參賽之選手，贈送紀念T恤乙件。

主辦單位表示，三對三籃球賽國小組、國中組各取前四名頒發獎牌及獎品，另外在活動當天，主辦單位還邀請多位基隆出生的球星來到現場進行表演賽秀球技，為籃球運動的養成從小開始培養。