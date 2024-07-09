吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行　黑衣人列隊護送

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

天道盟發起人、太陽會總裁吳桐潭5月22日病逝，享壽75歲。今（9日）告別式在基隆六合停車場舉行，一早就有出動36輛勞斯萊斯、108輛阿法車隊送靈，預估將會有萬人到場弔唁。警方不敢大意出動700名警力到場戒備，並在基隆女中設置前進指揮所，局長親自坐鎮指揮。

▲吳桐潭告別式現場停了36輛勞斯萊斯車隊送行。（圖／記者郭世賢翻攝）



天道盟太陽會總裁吳桐潭5月22日於台大醫院因罹癌導致腎衰竭，引發腸道感染病逝，享壽75歲，遺體冰存在板橋新月會館，後於6月3日下午移靈至基隆六合停車場的告別式靈堂，當天就動員了15輛價值數億的超跑車隊，一路護送其從板橋到基隆。

▲吳桐潭告別式豪華送行車隊。（圖／記者郭世賢翻攝）



今日告別式現場一早就停滿36輛勞斯萊斯、108輛阿法車隊到場送行，隨後不少道上兄弟及各地仕紳陸續抵達，穿著黑色西裝的小弟們撐著黑傘列成長長2排，場面非常壯觀。

▲吳桐潭告別式一早就有小弟列隊護送。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局特別商借距離告別式約400公尺的基隆女中，作為前進指揮所，並由局長親自坐鎮，刑事警察局、保一總隊、新北市警察局也到場支援，共出動700名警力到場維持秩序，並於活動現場及周邊主要道路，加強情蒐、巡邏及強力的路臨檢，以遏止任何不法情事發生。

▲吳桐潭告別式出動108輛阿法車隊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼警方在基隆女中設置前進指揮所，並出動約700名警力到場維持秩序。（圖／記者郭世賢翻攝）