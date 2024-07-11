19歲女在男友面前「被棕熊拖走」　120公尺高處扔下懸崖活活摔死

▲女子登山遭到棕熊攻擊。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

羅馬尼亞一名19歲女子和男友在山區觀光時突然遭到野熊攻擊。男友表示，他目睹野熊攻擊女友後，還抓住對方的腿拖到路旁，最後從約120公尺高的懸崖把人直接扔下去。

當地媒體報導，名叫黛安娜(Diana)的19歲女子，9日與男友在羅馬尼亞中部布拉索夫市(Brasov)附近布切吉山脈(Bucegi mountains)登山觀光時，突然遭到一隻棕熊攻擊。

警方當天下午3時45分接到男友報案，男友表示，他與黛安娜在小徑上徒步旅行時，感覺有一隻熊在跟蹤他們，值班員警雖然透過電話給他們一些應付熊的建議，然而再次接到電話時發現2人正在被攻擊。

男友在電話中向員警大喊，他和女友被熊攻擊，棕熊還抓住女友的腿把人拖走，拖到他看不到的地方。當救援人員趕到現場時，發現男友倒在地上已經休克，後來在山谷下找到黛安娜遺體，當時野熊還在遺體旁邊守護獵物、試圖發動攻擊，最後被救援人員射殺。

救援人員表示，這是他們以前從未遇過的狀況，以往熊大多是受到威脅，或是為了食物才會發動攻擊，然而這次似乎是直接就發動攻擊，他們希望能找出造成熊不尋常發動攻擊的原因。

棕熊是羅馬尼亞保護物種，根據當局數據，山區約有8千隻棕熊，是歐洲第二大棕熊棲息地，僅次於俄羅斯。羅馬尼亞總理也對事件召開特別會議，希望能尋求阻止類似事件再度發生的方法。