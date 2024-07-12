觀光旅宿攜手救經濟！花蓮2大公會夏季出擊　200業者加碼優惠

▲▼花蓮旅宿2大公會首度攜手合作，舉行「下一站•花蓮」幸福觀光起航儀式記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣旅館商業同業公會與花蓮縣觀光旅館商業同業公會，11日在花蓮縣政府大禮堂舉行「下一站•花蓮」幸福觀光 攜手起航儀式記者會。兩大公會首度攜手合作，結合花蓮近200間的觀光與旅宿業者，推出史無前例的擴大振興加碼活動。花蓮縣長徐榛蔚表示，夏日是花蓮的觀光熱季，小朋友最愛的紅面鴨FUN暑假本周六登場，歡迎全國民眾一起來花蓮旅遊。

「花蓮無可取代，旅遊首選花蓮」，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，花蓮欠缺一條安全的路，在此呼籲中央給花蓮一條可以讓觀光客安全進出的道路，花蓮美麗的大山大水，在搭配上我們兩大公會聯合花蓮所有的觀光旅宿業者推出的好康優惠，這樣旅客才有意願來花蓮觀光。

「花蓮好棒」，花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長張子菁表示，花蓮旅館業在地震後面對整體市場消費信心不足，這次推出活動希望結合所有業者的力量，同心協力，一起振興花蓮的觀光，讓旅客感受花蓮的力量，看到花蓮的好、花蓮的美，大家願意再度來到花蓮旅遊。

▲旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，兩大公會聯合所有觀光旅宿業者推出好康優惠，這樣旅客才有意願來花蓮觀光。

徐榛蔚表示，花蓮依舊美好，花蓮一樣是好山、好水、好空氣，花蓮縣政府和在地鄉親業者都很努力為花蓮打拼，但是因為現在鐵公路的不穩定、旅客對交通信心不足，對花蓮在地觀光產業衝擊相當大，因此縣府以及中央不斷祭出多項旅遊獎勵補助，現在花蓮兩大公會強強聯手又再加碼更多優惠活動，希望更多人到花蓮來觀光旅遊，加倍振興花蓮觀光產業經濟。

▲觀光旅館商業同業公會理事長張子菁表示，希望結合所有業者的力量，一起振興花蓮的觀光。

徐榛蔚也邀請國人，無論是觀光旅遊、會議或是任何活動都可到花蓮來舉辦，花蓮接下來有相當多系列性的活動陸續登場，現在是「紅面鴨FUN暑假」以及「知卡宣綠森林親水公園夏日戲水活動」，緊接著還有全國最盛大的「太平洋南島聯合豐年節」，接著更有2024金針花季、太平洋溫泉季等各項觀光活動，歡迎全國鄉親朋友到花蓮來玩！

花蓮縣兩大公會表示，即日起民眾只要持2024年全台各遊樂園區門票、各類型演唱會門票、職棒運動賽事門票、高鐵交通車票、台北101觀景台門票等，除了在觀光署補助期限內可申請每房1000元補助之外，更享合作之旅宿業者現場價保證9折再加自主推出的優惠專案，讓旅客可自行選擇最經濟實惠的方案前來花蓮！

▲縣長徐榛蔚表示，花蓮兩大公會聯手加碼更多優惠活動，加倍振興花蓮觀光產業經濟。

此次活動首次結合全台灣的娛樂、交通、休閒、賽事等產業界，包括台灣遊樂區協會、中華職棒大聯盟、台北101觀景台以及台灣高鐵公司等多家重要企業合作夥伴共同加入。花蓮縣政府表示，此活動不僅是推動地方觀光的一大步，更是展示全台灣各產業攜手合作與自助的典範，希望能藉此次活動有效帶動花蓮旅遊業的復甦，度過震後最艱難的時期。

中華職棒大聯盟7月30日開始也將精采的10場例行賽移師花蓮辦理，由台鋼雄鷹、味全龍及統一獅依序擔任主場球隊，以實際行動吸引更多的球迷到花蓮，增加運動觀光產業的發展。

另外，為了消彌民眾對於東部旅遊與趁振興期間哄抬房價的疑慮，兩大公會在記者會上聯合簽署絕不另漲房價補助宣言，保證所有參與活動的旅宿業者不會利用這次活動哄抬房價，確保每位來到花蓮的旅客都能享受到實質優惠。